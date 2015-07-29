Yağmur Ünal'dan Sercan Badur açıklaması

Bugün gazetelere yansıyan haberlere göre Türkan Şoray yönetmen koltuğuna oturduğu yeni filmi ‘Eski Köye Yeni Adet’ filminin çekimlerinde başrol oyuncularından Sercan Badur ile yapımcı Yağmur Ünal tartıştı. Bu gerginlik üzerine Türkan Şoray, Badur'ı kadro dışı bıraktı.





Sercan Badur Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle adını duyurmuştu

Bu iddialar üzerine 'Eski Köye Yeni Adet ' filminin yapımcısı Yağmur Ünal bir açıklama yaptı:

Değerli Basın Mensubu,

Yapım şirketi olarak tarihlerimiz uymadığı için Sercan Badur ile çalışamadık. Çıkan haber tamamen uydurmadır.

Kolaylıklar diler, ilginize teşekkür ederiz.

Vadi Film

Yağmur Ünal

















