Yağmur Ünal ile Türkan Şoray bu evde yaşıyor

Uzaklarda Arama filminin yapımcılığıyla gündeme gelen Yağmur Ünal, ilk filmi için Türk sinemasının sultanı, annesi Türkan Şoray’a yönetmenlik teklifi götürmüş. Biz de bu ünlü anne-kızın altlı üstlü yaşadığı Etiler’deki villayı ziyaret ettik. Modern ve klasik tarzlarıyla birbirinden farklı yaşam alanlarında, dekorasyon zevklerini yansıtan detayların izini sürdük.

“Kamera arkası her zaman daha cazip gelmişti bana. Ama annemle birlikte çektiğim filmde oyunculuğa da sıcak bakmaya başladım artık. Yıllardır onun oyuncu olarak setlerde neler hissettiğini hep merak ederdim çünkü. Çok keyif aldığım ve annemle güzel hatırası olan bir deneyim oldu benim için.”

“Kıyafet seçimlerim ve dekorasyon zevkim çok yakındır birbirine. Sade, modern ve açık renklerdeki mekanlarda rahat ederim böyle.”

“Benim yemek yapmakla pek aram yok ama annem harikalar yaratır bu konuda.”







Röportajın ve çekimin devamı InStyle Home Mart sayısında!