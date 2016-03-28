Yağmur Tanrısevsin, dil eğitimi için Amerika'ya gitti. Oyuncu iki ay boyunca San Francisco'daki bir dil okulunda eğitim alacak.

Sınıf arkadaşlarıyla çekilen fotoğrafını Instagram hesabına yükleyen Yağmur Tanrısevsin, bu karenin altına "Mutlu öğrenci profili" notunu düştü. Boş zamanlarında da Amerika'yı keşfeden güzel oyuncu, çektiği renkli kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Yağmur Tanrısevsin kimdir?

24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin’de doğan Yağmur Tanrısevsin, 2011 yılından günümüze değin oyuncu kimliği ile projelerde yer almaya başlamıştır.

Eğitimini Mersin’de tamamlayan ve henüz lise yıllarında oyunculuk konusuna ilgi duymaya başlayan Tanrısevsin, Güneşi Beklerken dizisinde Blumia Hastası Melis Güzel karakterini canlandırmış ve bu karakter ile tanınmıştır.

The Tragedy isimli korku filminde Jennifer rolüne hayat veren Yağmur Tanrısevsin, aynı zamanda bambi markasının reklam filmlerinde marka yüzü haline gelmiştir.

Üniversite eğitimine Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam bölümünde başlayan oyuncu oyunculuk yanında seramik cam sanatına da büyük bir ilgi duymaktadır.

Oyunculuk eğitimini Craft Oyunculuk Atölyesinde Meltem Cumbul, Betül Alganatay, Ümit Çırak gibi isimlerden almıştır.

Aktif olarak boks, tenis, kayak, basketbol, heykel, resim gibi sanat ve spor dalları ile ilgilenen Yağmur Tanrısevsin, 2013 tarihinde Aşk Ağlatır sinema filminde Banu karakterini canlandırmış ve bu rolü ile sinema dünyasına adım atmıştır.

Konuk oyuncu olarak Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili gibi dizilerde yer alan Tanrısevsin son olarak Kaçak dizisinde ekranlara çıkmıştır.