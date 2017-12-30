Yağmur etkisini arttırdı, yol çöktü

Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, bu sabah etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle, Ayvacık-Behramkale karayolunun bazı kısımlarında çökmeler meydana geldi.

Söz konusu bölgelerde, Karayolları ile Ayvacık Belediyesi ekipleri, onarım çalışması başlattı.



Yüksek kesimlerden Behramkale yoluna düşen kaya parçaları, görevli ekiplerce temizlendi.



İlçedeki bazı köy yollarında ise büyük su birikintileri trafiği aksattı. Hamdibey Mahallesi'nde bazı evlerin alt katlarını su bastı.







