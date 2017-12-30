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    Yağmur etkisini arttırdı, yol çöktü

    AA
    30.12.2017 - 15:10 | Son Güncelleme:

    Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde, kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Ayvacık-Behramkale karayolunun bazı kısımlarında çökmeler meydana geldi.

    Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, bu sabah etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle, Ayvacık-Behramkale karayolunun bazı kısımlarında çökmeler meydana geldi.

    Yağmur etkisini arttırdı, yol çöktüSöz konusu bölgelerde, Karayolları ile Ayvacık Belediyesi ekipleri, onarım çalışması başlattı.

    Yağmur etkisini arttırdı, yol çöktü
    Yüksek kesimlerden Behramkale yoluna düşen kaya parçaları, görevli ekiplerce temizlendi.

    Yağmur etkisini arttırdı, yol çöktü
    İlçedeki bazı köy yollarında ise büyük su birikintileri trafiği aksattı. Hamdibey Mahallesi'nde bazı evlerin alt katlarını su bastı.

    Yağmur etkisini arttırdı, yol çöktü

    Etiketler: Çanakkale , yol çöktü , kuvvetli yağış
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