Yağmur Banda kimdir? Survivor Yağmur kaç yaşında?

Aslen İzmirli olan Yağmur Banda, 1998 yılında doğdu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Yağmur Banda, Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok defa 2.'lik ve 3.'lük derecelerinin sahibi oldu. Tekvando sporuna 2006 yılında başladığını belirten Yağmur Banda, Instagram hesabında da sık sık sporcu kişiliğini yansıtan fotoğraflar paylaşıyor.
SURVİVOR ÖNCESİ SON PAYLAŞIM
Survivor 2018’e dair iddiasını “Ben Yağmur. Adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar.” sözleriyle ortaya koyan Yağmur Banda, yarışmaya gitmeden önce Instagram paylaşımında bulunarak destek istedi:
“İzmir’de başlayan hırslı yolculuğumun sonundayım.. Dominik Cumhuriyetine hakim olmaya gidiyorum.. Hayatım boyunca istediğim her şeyi emek vererek başardım, hep mücadele ettim.. Bu yola hedeflerim için çıktım. Beni tanımadan, görmeden seven tüm takipçilerim, her an destekçim olan ailem ve arkadaşlarım, bundan sonraki etapta desteğinize daha fazla ihtiyacım olacak..
Sizleri çok seviyorum. Ben kendime güveniyorum siz de güveninizi eksik etmeyin.. Hoşça kalın”
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