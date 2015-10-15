Yağmur Ay ve Erkan Meriç'in ilk film heyecanı

İlk filminiz hayırlı olsun diyelim öncelikle...
Yağmur Ay: Teşekkürler. İlk filmimde başrol oynamanın mutluluğunu yaşıyorum, çok heyecanlıyım.
* Projeyi kısaca anlatır mısınız, nasıl bir film “İkimize Bir Dünya”?
- Film, Sait Faik Abasıyanık’ın ölümsüz eseri “Medarı Maişet Motoru”ndan uyarlandı. Senaryoyu büyük üstat Safa Önal kaleme aldı. Yönetmenimiz de Yılmaz Atadeniz. Film, bu bakımdan Yeşilçam esintileri taşıyor.
* Çekimlerin tamamı Burgazada’da mı yapılacak?
- Hayır, bazı sahneler İstanbul’un farklı yerlerinde geçecek.
* Peki çekimlerin ne kadar sürede tamamlanması planlanıyor?
- Üç hafta sürecek sanırım.
* Gelelim rolünüze...
- Ben Melek karakterini canlandırıyorum. Büyük bir trajedi içinde yaşıyor Melek. Ailesinden şiddet gören, çok mutsuz bir kız. Bir yandan da sevdiğini kaybetmenin acısını yaşıyor. Sonradan aynı evde yaşadığı, farklı bir anne-babadan olan üvey abisinin onu sevdiğini fark ediyor. Ve orada bir trajedi daha başlıyor...
* Bu filmle oyunculuğa adım atıyorsunuz. Bir idolünüz var mı?
- Türkan Şoray’ı çok seviyorum, o benim hayatım diyebilirim.
* Bu filmden başka bir proje var mı gündeminizde?
- Kasım ayında Kanal D’de ekrana gelecek bir dizide de başrol oynayacağım.
* Erkan Bey, sizden de kısaca filmdeki rolünüzü dinleyebilir miyiz?
Erkan Meriç: Ben de balıkçılık yapan Hikmet’i canlandırıyorum. Hikmet, üvey kardeşi Melek’e büyük bir aşk besliyor. Ama onun nasıl bir tepki vereceğini bilmediği için aşkını saklıyor...
AKADEMİ KURUYORUZ
Erkan Bey, yarışmanızdan çıkan iki isim şimdi bir sinema filminde başrolü paylaşıyor...
Erkan Özerman: Yağmur, çok güzel bir kız, yüzü de sinemaya çok yatkın, hemen kaptılar. Erkan’ın da başarılı olacağına inanıyorum. Bu arada tecrübelerimizi başka gençlere de aktarmak için bir akademi kurmaya karar verdik. Best Model Akademi’den yeni yıldızlar doğacak.
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