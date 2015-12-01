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Yağmur Atacan'a silahlı saldırı mahkemesi sürüyor

Beşiktaş'ta oyuncu Yağmur Atacan'a silahlı saldırı düzenlediği belirtilen tutuksuz sanık Galip T.'nin "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 2. duruşması yapıldı. 

Ümit TÜRK / DHA
04 Ağustos 2017 - 10:03:28

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanık Galip T. duruşmaya katılmazken, şikayetçi Yağmur Atacan hazır bulundu. Sanık Galip T., ilk duruşmaya da katılmadığı için hakkında zorla getirme kararı çıkarılmıştı.  

Yağmur Atacana silahlı saldırı mahkemesi sürüyor

"SİLAHI TUTUKLUK YAPTI. BUNUN ÜZERİNE KAÇTIK"

Duruşmada ,Hakan Akdoğan tanık olarak dinlendi. Olay sırasında Yağmur Atacan ile birlikte olduğunu belirten Akdoğan, "Aracın bagajını açmış eşyaları yerleştiriyordum. O sırada silah sesi geldi. Baktığımda saldırganın elinde silahla ateş ettiğini gördüm. Bana doğru da ateş etmek istedi ancak silahı tutukluk yaptı. Bunun üzerine kaçtık. Saldırgan da kaçtı" diye konuştu. 

Yağmur Atacana silahlı saldırı mahkemesi sürüyor
Ünlü oyuncu Yağmur Atacan 1 yıl içinde iki kez silahlı saldırıya uğradı

"SANIK SORGUDAN KAÇIYOR. TUTUKLANMASINI İSTİYORUZ"

Söz alan Yağmur Atacan'ın avukatı Yüksel Yangel, sanığın ilk duruşmaya da katılmadığına dikkat çekerek, sanığın sorgudan kaçtığını, adli kontrol kararına uymadığını, suçun vasfi dikkate alınarak sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasını ve tutuklu yargılanmasını talep ettiklerini belirtti. 

Yağmur Atacana silahlı saldırı mahkemesi sürüyor

YAKALAMA EMRİ ÇIKARILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sorgudan kaçtığı gerekçesiyle sanık hakkında 'yakalama emri çıkarılmasına' karar verdi. 

Yağmur Atacana silahlı saldırı mahkemesi sürüyor

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 7 Nisan 2014 tarihinde şikayetçi Yağmur Atacan, tanıklar Ercan E., Hakan A.  ve Gizem Ç. ile birlikte Ercan E.'a ait araca binecekleri sırada şüpheli Galip T. üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkararak Yağmur Atacan'a doğru ateş ettiği iddia edildi. Şüpheli Galip T.'nin ikinci kez ateş edememesi üzerine silah sürgüsünü geriye doğru çekerek, "Gününü göreceksin, kaçma oğlum öldün sen" diye bağırdığı ifade edilen iddianamede, silahın tutukluk yapması üzerine şüphelinin eylemi tamamlamayarak motosikleti ile kaçtığı öne sürüldü. Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nin 21 Temmuz 2005 tarihli psikoz tanısı nedeniyle cezai ehliyetinin olmadığı yönündeki raporu üzerine şüpheli Galip T.'nin yeniden Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği kaydedilen iddianamede, 10 Kasım 2014 tarihinde şüpheli Galip T.'nin "Adam  öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarına karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Şüpheli Galip T. 'nin eyleme daha önceden karar vermesi, silah temini ve şikayetçi Atacan'ı takip etmesi hususlarının birlikte değerlendirildiği belirtilen iddianamede, şüpheli Galip T.'nin "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Olayın ardından yakalanarak tutuklanan Galip T., aylık tutukluluk incelemesi sırasında, 10 yıl önce işlediği bir suçtan sonra Adli Tıp Kurumu tarafından verilen 'cezai ehliyetinin olmadığı' yönünde rapor doğrultusunda tahliye edilmişti. 

Yayınlanma Tarihi : 01 Aralık 2015 - 11:50:00
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