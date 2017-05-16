Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ı şoke eden karar

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan, 7 Nisan 2014 günü silahlı saldırıya uğradı. Atacan'ın yara almadığı saldırı sonrası Galip Topsız gözaltına alınarak

tutuklandı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada bugün karar çıktı.

“PINAR HANIMLA GÖRÜŞMEYE GİTMİŞTİM”

Karardan önce son sözü sorulan Galip Topsız, “Ben Yağmur’u öldürmek maksadıyla oraya gitmedim. Sadece Pınar hanımla görüşmeye gittim. Yağmur ve yanındaki şahısların kötü muamelesi ile karşılaştım. Olay bundan ibarettir. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini istiyorum” dedi.

8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VE TAHLİYE

Son söz ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme sanık Galip Topsız’ı Yağmur Atacan’ı öldürmeye teşebbüs eyleminden dolayı 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti. “Ruhsatsız silah taşımak” suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın ileride bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkemede kanaat oluşmadığını belirterek cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verdi. Tutuklulukta kaldığı süre göz önüne alınan Galip Topsız karar ile birlikte tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Pınar Altuğ’un eşi de olan dizi oyuncusu Yağmur Atacan, 7 Nisan 2014'te silahlı saldırıya uğramış, ilk atışında Atacan’ı vuramayan saldırgan, silahın ikinci kez ateş etmemesi üzerine olay yerinden kaçmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Galip Topsız hakkında, "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Davanın 8 Eylül 2016'daki duruşmasında kararını açıklayan mahkeme, Topsız'ın 11 yıl 8 ay hapis cezası çarptırılmasına hükmetmişti. Mahkemenin kararına itiraz eden sanık Topsız, 2005'te Adli Tıp Kurumu tarafından kendisine "psikotik bozukluk" tanısı konulduğunu ve cezai ehliyetinin bulunmadığına dair rapor verildiğini aktararak, Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine itirazda bulunup, Adli Tıp Kurumundan kesin rapor alınmasını istemişti.

Ceza Dairesi, Topsız hakkındaki hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere yargılama yapılmasına karar vermişti. Bu karar üzerine sanığın, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR