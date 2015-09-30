'Yağmur Atacan’a silahlı saldırı' duruşması sürüyor

ATACAN: SANIKTAN ŞİKAYETÇİYİM...

Duruşmada şikayetçi sıfatıyla dinlenen Yağmur Atacan olay günü dışarı çıkacağını belirterek, "Bir gün önce hafif bir kaza geçirdiğim için araçla götürmesi için Ercan isimli şoförümü çağırmıştım. Evden dışarı çıktım. Yanımda Hakan ve Gizem de vardı. Arabaya sol taraftan arka koltuğa binmek üzereyken bir anda tabanca sesi ile birlikte arabanın camının kırıldığını fark ettim. O sırada arkadaşlarım ’Ateş ediliyor’ diye söylendiler. Ben kafamı kaldırıp baktığımda sanık ile göz göze geldim. Elinde tabanca beni hedef seçerek önümdeydi. Tetiğe bastı, ateş almadı. Ben bunun üzerine arabanın arka koltuğunda diğer kapıdan kendimi dışarı attım. Koşarak olay mahallinden uzaklaştım. Penceresinin açık olduğunu gördüğüm bir ofisten içeriye atladım. Olay bu şekilde meydana gelmiştir. Daha önceden sanığı hiç görmedim, tanımıyorum. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.







"BU OLAYDAN SONRA BAZI ARKADAŞLARIM BANA DİKKATLİ OLMAMI SÖYLEMİŞLERDİ"

Söz konusu bu olaydan 3-4 ay öne alacak verecek meselesi nedeniyle Alper isimli birisiyle münakaşa ettiğini de aktaran Atacan, "Bu olaydan sonra bazı arkadaşlar dikkatli olmamı bana tembihlemişlerdi. İlk etapta Alper’in yönlendirmesiyle böyle bir eylem gerçekleştirilmiş olabileceğini tahmin ettim. Ancak bu konuda kesin bir kanaatim yoktur. Yine onun böyle bir eylem gerçekleştirdiğine ihtimal vermek istemiyorum" ifadelerini kullandı.





"KAÇMA NEREYE KADAR KAÇACAKSIN"

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen Ercan E.B. ise, "Olay günü patronum olan şikayetçi (Yağmur Atacan) ile beraber ofisten ayrıldık. Atacan arabaya, arka koltuğu binecekti. O sırada bir ses duydum. Araba lastiği ve cam patlaması zannettim. Sol tarafa baktığımda sanığı gördüm. Elinde tabanca vardı. O sırada müştekinin arabanın arka koltuğun bulunduğu bölümden sağ kapıdan çıkarak kaçmakta olduğunu gördüm. Sanık, müşteki Atacan’a ’Kaçma nereye kadar kaçacaksın’ diye bağırdı. Bu arada tabancayı kurmaya çalışıyordu. Ben, onun üzerine yürüdüm. Sanık kaçtı. Kendisini kovaladım. Ancak yakalayamadım. Sanığı daha önce görmedim. Olay sonrası kamera kayıtlarını kontrol etitğimizde sanığın daha önce de yani olay günü erken bir saatten beri orada beklemekte olduğunu fark ettim" diye konuştu. Duruşmada tanık olarak dinlenen Gizem Ç. de, olayın üzerinden zaman geçtiği için hatırlayamadığını belirterek, savcılık da verdiği ifadeleri tekrar ettiğini söyledi.





"EYLEM VAHİM NİTELİKTEDİR"

Atacan’ın Avukatı Yüksel Yanger de "Sanığın, müvekkilime yönelik eylemi vahim niteliktedir. Ayrıca toplum içinde tehlike arz etmektedir. Duruşmaya da gelmemiştir. Bu hususların dikkate alınarak sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep ediyorum" dedi. Sanığın avukatı ise delillerin toplandığını belirterek, yakalama talebinin reddine karar verilmesini istedi.

SANIK HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme heyeti, müşteki Yağmur Atacan’ın suçtan zarar görme ihtimaline binaen davanın tarafı olarak duruşmaya katılmasına karar verdi. Davetiye tebliğine rağmen mahkemeye gelmeyen sanığın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı Aralık ayına erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 7 Nisan 2014 tarihinde şikayetçi Yağmur Atacan, tanıklar Ercan E., Hakan A. ve Gizem Ç. ile birlikte Ercan E.’a ait araca binecekleri sırada şüpheli Galip T. üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkararak Yağmur Atacan’a doğru ateş ettiği iddia edildi. Şüpheli Galip T.’ın ikinci kez ateş edememesi üzerine silah sürgüsünü geriye doğru çekerek, "Gününü göreceksin, kaçma oğlum öldün sen" diye bağırdığı ifade edilen iddianamede, silahın tutukluk yapması üzerine şüphelinin eylemi tamamlamayarak motosikleti ile kaçtığı öne sürüldü. Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi’nin 21 Temmuz 2005 tarihli psikoz tanısı nedeniyle cezai ehliyetinin olmadığı yönündeki raporu üzerine şüpheli Galip T.’nin yeniden Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği kaydedilen iddianamede, 10 Kasım 2014 tarihinde şüpheli Galip T.’nin "Adam öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarına karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Şüpheli Galip T. ’nin eyleme daha önceden karar vermesi, silah temini ve şikayetçi Atacan’ı takip etmesi hususlarının birlikte değerlendirildiği belirtilen iddianamede, şüpheli Galip T.’nin "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.