Yağız bebek ilik nakli bekliyor: #yagizailikariyoruz

İstanbul'da yaşayan ve bağışıklık sistemindeki hastalığından dolayı ilik nakli bekleyen 1 yaşındaki Yağız bebek, yaşama tutunmak istiyor. Minik Yağız'ın hayata tutunması için uygun donörün bulunması gerekiyor.

MİNİK YAĞIZ'A UMUT OL

Uzun zamandır uygun donör bulunamayan Yağız bebeğin yaşaması için 18-50 yaş arası kana bağlı bir hastalık geçirmemiş her birey; İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Türk Kök Kan Bağış merkezine gidip anonim olarak ilik nakli için gönüllü donör olmak istiyorum demesi yeterli… Sosyal medyada da #yagizailikariyoruz etiketi altından başlatılan kampanya destek bekliyor.

Gönüllü Verici Merkezlerinden ilik nakli bekleyenlere umut olabilirsiniz....?