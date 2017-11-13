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    Yağız bebek ilik nakli bekliyor: #yagizailikariyoruz

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 20:20 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da bağışıklık sistemindeki hastalığından dolayı bir yaşındaki Yağız bebek ilik nakli bekliyor.

    İstanbul'da yaşayan ve bağışıklık sistemindeki hastalığından dolayı ilik nakli bekleyen 1 yaşındaki Yağız bebek, yaşama tutunmak istiyor. Minik Yağız'ın hayata tutunması için uygun donörün bulunması gerekiyor.

    MİNİK YAĞIZ'A UMUT OL

    Uzun zamandır uygun donör bulunamayan Yağız bebeğin yaşaması için 18-50 yaş arası kana bağlı bir hastalık geçirmemiş her birey; İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Türk Kök Kan Bağış merkezine gidip anonim olarak ilik nakli için gönüllü donör olmak istiyorum demesi yeterli… Sosyal medyada da #yagizailikariyoruz etiketi altından başlatılan kampanya destek bekliyor.

    Yağız bebek ilik nakli bekliyor: #yagizailikariyoruz

    Gönüllü Verici Merkezlerinden ilik nakli bekleyenlere umut olabilirsiniz....?

     

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