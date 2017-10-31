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Yağışların ardından zeytin hasadı başladı

İHA
31.10.2017 - 09:43 | Son Güncelleme:

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinin başında gelen Aydın’da uzun süredir beklenen yağışların ardından zeytin hasadı da başladı. Yeşil ve salamura yapacak üreticiler ova kesimindeki ağaçlardan zeytin hasadı yapmaya başladı. Yeni sezon için zeytin ve yağ fiyatları henüz netlik kazanmazken, yevmiye fiyatları ise çırpıcı 100 TL, toplayıcı 50 TL olarak belirlendi.

Son yıllarda zeytinyağının değerinin anlaşılıp para etmesi ile birlikte kıymete binen Aydın memecik zeytinlerinin bu yıl oldukça verimli olduğu belirtildi.

Uzun süredir yaşanan kuraklık nedeniyle endişeli bir bekleyiş içinde olan zeytin üreticisi Ekim ayının son çeyreğinde gerçekleşen yağışlarla derin bir nefes aldı. Yağışların ardından kısa sürede kendini toplayan zeytin ağaçlarında ürün hasadı başladı.

 Aydın Efeler İlçesi’ne bağlı Kızılcaköy Mahallesinde hasada başlayan çiftçiler, bu yıl rekoltenin oldukça güzel olduğunu yağışların geç olması nedeniyle zeytinlerin henüz yeteri kadar yağlanmadığını belirttiler. Yeşil salamura yapmak isteyenlerin hasada erken başladığını belirten üreticiler, sezondan umutlu olduklarını belirttiler.

GÜNDELİKLER 100 TL OLARAK BELİRLENDİ

Türkiye’de zeytin ağacı varlığı ve zeytin üretimi bakımından ilk sıralarda yer alan Aydın’da zeytin üretimi üreticilerde olduğu kadar tarım sektöründe çalışan binlerce kişi için de ekmek kapısı oluyor. Aydın’da çalışmak isteyen herkesin yılın 12 ayı tarım sektöründe iş bulabileceğini belirten İbrahim Çevik ve Oktay Gül, bu yıl sezonunu zeytin çırıcıları için günlük 100 TL, toplayıcılar için ise 50 TL’den açıldığını belirtti.

Kendisine ait çırpma makinesi olan kişilerin ise gündeliğinin 150 TL olduğunu belirten İbrahim Çevik, Aydın’ın verimli toprakları sayesinde çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiğini belirtti.

Etiketler: zeytin hasadı , Yağışlar , zeytinyağını
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