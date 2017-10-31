FETÖ sanığı işadamının yağ fabrikasında yangın çıktı

İddiaya göre, sabah saat 07.25'te mısır yağı fabrikasının bir bölümünde yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçiler durumu hemen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ancak yangın büyük olduğu için fabrikaya çok sayıda ek itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürmeye çalışıyor. Fabrikada yangının yağın hammaddesinin tutuşmasıyla çıktığı tahmin edilirken, yangının neden ortaya çıktığı söndürüldükten sonra ortaya çıkacak.



FABRİKA FETÖ ŞÜPHELİSİ İŞADAMINA AİT

Fabrikanın, bir dönem Adana Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevinde de bulunan ve yaklaşık 1 yıl önce FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bir süre tutuklu kalan Hüseyin Nuri Çomu'ya ait olduğu öğrenildi. Sunar Grup'un CEO'su ünlü işadamı, FETÖ'nün finans kaynağı olduğu iddia edilen işadamlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınmıştı.



