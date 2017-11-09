Yabancının ürkek bakışını kıracağız

TÜRK gayrimenkul sektörü 5-6 Aralık’ta 2 gün sürecek bir buluşmaya hazırlanıyor. Yatırımcıdan mimara, sektör tedarikçisinden fon şirketlerine kadar toplam 1000 üst düzey ismin bir araya gelmesi planlanıyor. ‘RE360’ adı verilen etkinlik hakkında bilgi veren Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, “ Biz uluslararası gayrimenkul fuarı Mipim’i bu yıl eylül ayında Türkiye’de yapacaktık. Ancak terör olayları ve darbe girişimi yaşanınca olmadı, ötelemek zorunda kaldık. Biz bu hedefimizden vazgeçmedik. Türkiye’de bir buluşma yapıp yabancı yatırımcılara Türkiye’nin potansiyelini anlatmak istedik. Türkiye’nin algı sorunu var. Yabancı bekle-gör durumunda, iştahsız. Bu algıyı kırmak için daha çok etkinliğe ihtiyaç var. Türkiye’ye karşı ürkek bakışları kırmalıyız. Önce Mipim’i İstanbul’da yapmayı, sonra perakende fuarı Mapic’i de Antalya’ya getirmeyi hedefliyoruz” dedi.





Avi Alkaş - Yonca Aközer



SORUNLAR DA KONUŞULACAK

Urban Land Institute (ULI) tarafından yapılan yatırım yapılabilir ülkeler sıralamasında İstanbul’un 2012’de birinci sıradayken bu yıl 27’inci sıraya geldiğini belirten Alkaş, “Moralleri bozmamak gerek çünkü Londra da 28’inci sırada. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Milano’da 18 uluslararası yatırımcı ile görüştüm. 17’si Türkiye’den vazgeçmediğini söyledi” dedi. Alkaş, 2 gün süren ve 16 oturum yapılması planlanan buluşmada sektör sorunlarının da masaya yatırılacağını ifade etti. “Sorunları halının altına süpürmek değil konuşmak gerek” diyen Alkaş şunları söyledi: “15 yılda 15 milyon yeni ev üretilecek. Bunların planlı olması ve altyapının buna paralel gelişmesi gerekiyor. Diğer bir sorun organize sanayi bölgelerinde. Bu alanlar satılmamalı, sanayici kiralamalı. Yatırımı arsaya değil arge’ye yapmalı. Maalesef ülkemizde sanayiciler arsalarında rezidans yapıp bu rantı tercih etti. Alışveriş merkezlerinde de sorunlar var. Birbirine yakın alışveriş merkezleri yapıldı. Bunlar birbirine bağlanmalı. Kanyon ve Özdilek için istedik olmalı.”



Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ise RE 360 buluşmasında kamu ve özel sektörün bir araya gelme şansı yakalayacağına dikkat çekti. Aközer, “ Etkinliğe Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emlak Konut ve TOKİ’nin yanı sıra 12 sivil toplum kuruluşu destek veriyor” dedi.