Yabancının güveni tam

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve Ekonomi Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen ‘Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı’nda yabancı yatırımcıların Türkiye’ye güvenle yatırım yapabileceği mesajını verdi. Toplantıya katılan firmaların yöneticileri ise Türkiye’ye olan güvenlerini vurguladılar. Açılış konuşmaları ardından basına kapatılan toplantıda, Türkiye’de yatırımı olan büyük firmaların, özellikle hükümetin hayata geçirdiği teşvik sistemi ve yatırım ortamı üzerinde durdukları ifade edildi.

Bakan Zeybekci ise, uluslararası yatırımcılara sağlanan teşviklere dikkat çekerek, Türkiye’nin fırsatlar ülkesi olduğunu söyledi. Zeybekci, “Gelin, aklınıza gelen ne varsa konuşalım. Memleketin, yatırımcının menfaatine olan her şeyi konuşalım” dedi.

EN ÖNEMLİ ADIMLAR

Toplantıda, Gümrük Birliği konusunda da gelişmeleri anlatan Bakan Zeybekci, “Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda AB’deki dostlarımızın yanlış algı ile karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Gümrük Birliği güncellenmesi her iki tarafın da menfaatine olduğu için güncellenecektir; ortak noktalarda çok kolay buluşabileceğimize inanıyorum. Bu güncelleme ile 150 milyar dolar olan dış ticaret hacmimiz 1.5 yıl içinde 200 milyar dolar, 5 yıl içinde de 300 milyar dolara çıkıyor” açıklamasında bulundu.

CAZİBE MERKEZİ

YASED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, pek çok alanda ayrı ayrı sunulmuş olan teşvik ve desteklerin tek bir düzenleme altında toplanmasının önemli bir kolaylık olacağını söyledi. Uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye inanarak ciddi yatırımlar yaptıklarını ve devam ettiklerini kaydeden Erdem, Türkiye’nin cazibe merkezi olarak konumlandırılması amacıyla çalıştıklarını söyledi.