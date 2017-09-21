Yabancının gözü mega projelerde

DÜNYANIN en önemli gayrimenkul fuarlarından olan Cityscape Global 2017’ye gelen kurumsal ve bireysel yatırımcılar Türkiye’nin mega projelerini yakından takip ettiklerini söyledi. Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, Türkiye’de mega yatırımlara ve bu yatırım güzergahlarına olan ilgiye dikkat çekti. Kurum, “Ülkedeki büyük alt yapı yatırımlarını merak ediyorlar. Özellikle yeni havalanının ne zaman biteceği, Kanal İstanbul projesi, Çanakkale Köprüsü’nün geçiş güzergahı, kamu hastaneleri soruluyor. Artık elbette sadece gayrimenkul almak ya da konutun özellikleri değil, tüm alt yapı yatırımları, değerleri öne çıkıyor” diye konuştu. Murat Kurum, Türkiye’nin oluşturduğu değerin her zaman göz önünde olduğuna vurgu yaparken, “Siz bir cazibe oluşturursanız yatırımcı da karşılığını veriyor” ifadesini kullandı.

50 PROJEYLE ÇIKARMA

Emlak Konut GYO, Dubai’de düzenlenen Cityscape Global’e 50 projesiyle çıkarma yaptı. Fuara Türkiye’nin tanıtımı için geldiklerini vurgulayan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, “Türkiye’nin yurtdışında iş yapan firmaları fuarda. Ülkemiz adına buraya geldik. Yatırımcılarla mümkün olduğunca çok görüşme yapıyoruz. Türkiye’de yabancıya verilen teşvikleri anlatıyoruz. KDV muafiyeti ve vatandaşlık hakkı ilgi çekti. Mega projelerden de en çok üçüncü havalimanı hakkında soru alıyoruz” dedi. Murat Kurum, Katar ve Arap ülkeleri arasında yaşanan sorunların Türkiye ticaretini etkilemediğini kaydederken, dünyanın tamamında belli olumsuzluklar ve yansımaları olduğunu ancak hepsini geçici gördüklerini dile getirdi. Kurum, “Ülkemizin önemli bir tarihi var. Birçok medeniyeti barındırmış, kültürel geçmişi olan bir ülke. Konum itibariyle de bölgede her zaman bir cazibe merkezi olmuş. Türkiye bu bölge için turizm, finans, ticaret anlamında önemli bir lokasyon, bunu kimse göz ardı edemez. Türkiye ve konut sektörüne önemli talep devam ediyor. Biz de işimize, yatırımlarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

CAZİBE MERKEZİ

Körfez yatırımcıları için Türkiye’nin ciddi anlamda bir cazibe noktası haline geldiğini belirten Kurum, “Türkiye göz ardı edilemeyecek bir merkez. Ülkemizin, bu bölgeye ve insanına olan kültürel ve coğrafi yakınlığı yabancı yatırımcıların Türkiye’yi tercih etmelerinde etken rol oynuyor. Bunun yanında ülkemizin son 15 yılda yakalamış olduğu siyasal istikrar, ekonomimizin global sıkıntılara rağmen gösterdiği büyüme trendi, ülkemizi yatırım yapılabilirlik açısından cazip kılan en önemli etkenlerden biri” diye konuştu.

DÜNYADA OFİSLER AÇACAK

EMLAK Konut projelerinde yabancıya satış oranının yüzde 10-15 olduğunu belirten Murat Kurum, siyasi gerilimlerin yatırımcılara etki yaratmadığını, yabancıların Türk gayrimenkul pazarına ilgisinin sürdüğünü söyledi. Bu ilgi nedeniyle yeni bir karar aldıklarını da açıklayan Kurum, “ Ortadoğu ve Avrupa’da satış ofisleri kurmaya karar verdik. Yabancı alıcı bu ofisten gerekli bilgileri alacak ve tüm alım işlemlerini yapacak” dedi. Bu yıl 15 milyar liralık ihale hedefi koyduklarını ve bunun 13 milyarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Kurum, önümüzdeki günlerde Ankara Devlet Mahallesi’nin yanı sıra İstanbul’da Florya, Nişantaşı ilçelerinde de ihale yapacaklarını kaydetti.

KONUT PAZARI CANLANACAK

TÜRKİYE’nin büyümeye devam ederken, gayrimenkul sektörünün de büyümeyi sürdürdüğünü anlatan Murat Kurum, “Şu an gayrimenkul fiyatları bana göre en düşük seviyede. Gayrimenkul alımının bu dönemde önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yükleniciler de ellerinden geleni yapıyor. ‘Şimdi al 2019’da öde’ kampanyası başladı. Tüketici için ciddi bir fırsat sunan bu kampanya ise konut pazarı canlanacak” dedi.