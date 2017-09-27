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    ‘Yabancılara karşı sertleşecekler’

    AA
    27.09.2017 - 13:16 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 13:16

    Almanya’da yaşayan Müslümanlar, hafta sonu yapılan seçimde aşırı sağcı parti AfD’nin oy oranını artırarak meclise girmesinden endişe duyuyor. Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman Mazyek ve Almanya İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici, AfD’nin meclise girmesinin ülkedeki Müslümanları etkileyeceğini söyledi.

    AIMAN Mazyek, Almanya’da sığınmacı, İslam ve Türkiye konularının sürekli tartışılmasının aşırı sağcılara yaradığına dikkati çekerek, AfD’nin seçim başarısının uyum, birlikte yaşama ve toplumdaki genel hava açısından Müslümanlar için büyük darbe olduğunu söyledi. Aşırı sağın yükselmekte olduğuna ilişkin uzun zamandan beri uyarılarda bulunduklarını anımsatan Mazyek, “Bu gelişme daha önceden belliydi. En az 1-2 yıldan beri aşırılara ve aşırı sağcılara yarayan söylemleri görüyoruz. Sürekli sığınmacı, İslam, Türkiye konuları. Bu sonuçta radikallere yarıyor” dedi. 

    Seçim kampanyalarında emeklilik, istihdam, ülkenin nasıl daha modern duruma getirileceği, sosyal ve geleceğe ilişkin diğer konuların neredeyse hiç konuşulmadığına işaret eden Mazyek, böylelikle AfD’nin güçlendirildiğini kaydetti.
    Diğer partilerin bundan sonra AfD ile mücadeleyi ciddiye almalarını ümit ettiğini belirten Mazyek, “Bu parti, özgürlükçü demokrasiyi yok etmek ve başka bir cumhuriyet istiyor. Gauland, ‘Biz halkımızı, ülkemizi geri alacağız’ ifadesini kullanıyorsa bunu demek istiyor. Bunu açık ifade etmek lazım. AfD havayı değiştirdi ve şimdi zehirlemekte” diye konuştu.

    ‘Yabancılara karşı sertleşecekler’Aiman Mazyek

    SALDIRILAR ARTABİLİR
    İnternette Müslümanlara karşı söylemlerin yer aldığını, Almanya’da doğup büyüyen ve vergisini veren Müslümanlara ülkeye ait değillermiş gibi davranıldığını dile getiren Mazyek, “Elbette bir parça korkuyoruz. Almanya’da zaten yüksek olan Müslümanlara yönelik saldırıların, camilere karşı saldırıların artmasından endişe ediyoruz” dedi.
    Almanya’daki Yahudi toplumunun bir temsilcisinin geçmişte “Bugün Müslümanlara karşı yapılıyor, yarın Yahudilere karşı olabilir” ifadesini kullandığını hatırlatan Mayzek, sözlerini şöyle sürdürdü:
    “Bu sesler duyulmuyor. Bu uyarılar ciddiye alınmıyor. Bu, özellikle Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’ne yönelik açık bir mesaj. Kim aşırı sağcıları kopyalamaya çalışırsa sonunda büyük mağlubiyet alır. Mağlubiyet, seçmen kopyayı değil, orijinalini seçer anlamındadır.”

    ‘Yabancılara karşı sertleşecekler’Burhan Kesici

    ÜÇÜNCÜ PARTİ HALİNE GELDİLER
    Almanya İslam Konseyi Başkanı Kesici de seçim sonucunu ‘Almanya için felaket’ olarak niteledi.
    Seçimde Hıristiyan Demokratların ve Sosyal Demokratların kaybettiğine, aşırı sağcı partinin oylarını artırarak üçüncü parti haline geldiğine işaret eden Kesici, şöyle konuştu:
    “Bu da bize korku veriyor. Yıllardan beri Almanya’nın sağa kaydığını söylemekteyiz. Bu seçimde de bunu iyi şekilde görmüş olduk. Bu bize korku veriyor çünkü bundan sonra bu Hıristiyan Demokrat Partisi olsun, Hür Demokrat Partisi olsun, Sosyal Demokratlar olsun büyük ihtimalle hem Müslümanlara hem yabancılara karşı biraz daha sert şekilde siyaset yapılacağının göstergesi.”

    TÜM PARTİLER SAĞA KAYIYOR
    Uzun zamandır Müslümanlara karşı söylemlerin açık şekilde ifade edildiğini anımsatan Kesici, “Ancak o zamanlar AfD güçlü değildi, kimse de AfD’yi seçeceğini söylemiyordu” dedi. Kesici, siyasi partiler arasındaki söylemlerde de farkın bulunmadığını ve tüm partilerin sağa kaydığını kaydetti. AfD’nin güçlenmesine karşı hükümetin Müslümanlara yönelik haksız eleştirilere karşı çıkarak “Bu böyle değil” demesini beklediklerini söyleyen Kesici, “Kalkıp da Müslümanları eleştireceğine, bunların son yıllarda Almanya için neler yaptığını, entegrasyon için neler başardığını göstererek ‘Biz Müslümanların arkasındayız’ demelerini bekliyorum” diye konuştu.

    Etiketler: Aiman Mazyek , Burhan Kesici , AFD
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