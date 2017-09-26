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    Yabancılar da bonzai tuzağında

    Hürriyet Haber
    26.09.2017 - 11:26 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 11:26

    Birçok genci ağına düşüren bonzai tuzağına İstanbul’da yaşayan yabancılar da yakalandı. Beyoğlu ve Şişli’de iki yabancı şahsın bonzainin etkisiyle kendini kaybettiği anlar kameralara yansıdı.

    Biri Afrika, diğeri ise Bulgaristan uyruklu olduğu öğrenilen iki kişinin bonzai maddesinin etkisiyle kendini kaybettiği anlar kameralara yansıdı. Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda içtiği uyuşturucunun etkisiyle yere yığılan Afrika uyruklu şahıs her gün binlerce kişinin kullandığı yolda yerde hareketsiz şekilde uzun süre yattı. Sahsı gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

    Yabancılar da bonzai tuzağında

    Mecidiyeköy’de bir alışveriş merkezinin önünde oturan Bulgaristan uyruklu şahsın ise kullandığı bonzainin etkisiyle kendini kaybettiği görüldü. Oturduğu yerde sabit duramayan şahıs, kendini bir süre sonra çimlere attı. Kameralara yansıyan görüntüler yürek burktu.

    Etiketler: bonzai , istanbul , yabancı
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