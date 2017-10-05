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Yabancı yatırımcılardan eylülde 321 milyon dolarlık satış

AA
05.10.2017 - 11:55 | Son Güncelleme:

Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcılar eylülde 321 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcılar üst üste 5 aylık net alımın ardından eylül ayında 321 milyon dolarlık net satış yaptı.

AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, eylül ayında yabancı yatırımcılar 321 milyon dolarlık net satış yaparken, yılın 9 ayında ise 1,8 milyar dolar net alım gerçekleştirdikleri görüldü.

Yabancı yatırımcılar aylık bazda mart ayındaki 48 milyon dolarlık net satışın ardından üst üste 5 ay net alım yapmış ve toplam alım tutarını ağustos sonunda 2,1 milyar dolara çıkarmıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yabancı satışlarının etkisiyle eylül ayında TL bazında yüzde 6,46, dolar bazında ise yüzde 9,37 düşüş kaydetti. Endeksin eylül kapanışı itibarıyla yılbaşına göre yükselişi ise TL ve dolar bazında yüzde 30'u aştı.

YABANCILAR EYLÜLDE EN ÇOK HALKBANK HİSSESİ SATTI

Yabancı yatırımcılar geçen ay 61,1 milyon dolarla en çok Halkbank hissesi satarken, en fazla alış yaptıkları hisse senedi ise 32,7 milyon dolar ile İpek Doğal Enerji oldu.

Bu dönemde yabancı yatırımcıların en çok net satım yaptığı hisse senetlerinde Halkbank'ı 36,2 milyon dolar ile Arçelik, 35,8 milyon dolar ile Garanti Bankası, 33,7 milyon dolar ile ASELSAN ve 30,6 milyon dolar ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Yabancı yatırımcı tarafından İpek Doğal Enerji'nin ardından eylülde en fazla alışın yapıldığı hisse senetleri ise 13,6 milyon dolar ile Ulusoy Elektrik, 9,8 milyon dolar ile Tüpraş ve 8,9 milyon dolar ile Koza Madencilik oldu.

Etiketler: Borsa İstanbul , yabancı yatırımcılar , yatırımcı
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