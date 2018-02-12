Yabancı öğrenci sayısı 16 yılda yüzde 548 arttı

2002’de Türkiye’deki üniversitelerde 16 bin 656 yabancı öğrenci eğitim görürken, bu sayı 2016-2017 öğretim yılında 108 bin 76’ya yükseldi. 16 yıldaki yüzde 548’lik artışta öğrenci değişim programları, iş garantili burs programları ve mültecilerin yükseköğretime dahil edilmesi de etkili oldu.

2011/12 akademik yılında Türk üniversitelerine kayıtlı Suriyeli öğrenci sayısı 608 idi. Bu sayı 2014/15 akademik yılında 5 bin 560’a, geçen öğretim yılında 15 bin 42’ye yükseldi.

Suriye’nin ardından 14 bin 878 öğrenci ile Azerbaycan ikinci sırada yer aldı.

Üniversitelerdeki yabancı öğrencilerin yüzde 5.74’ü önlisans, yüzde 69.5’i lisans, yüzde 17.7’si yükseklisans ve yüzde 7.6’sı ise doktora öğrenimi görüyor.



