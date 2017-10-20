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Yabancı hisse aldı, DİBS ve ÖST sattı

AA
20.10.2017 - 10:14 | Son Güncelleme:

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 5,3 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 600,9 milyon dolarlık DİBS ve 25,8 milyon dolarlık ÖST sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Ekim haftasında net 5,3 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 600,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 25,8 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 50 milyar 251,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 50 milyar 166,9 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 33 milyar 928,8 milyon dolardan 32 milyar 335 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 25,8 milyon dolarlık net satışla 1 milyar 40,6 milyon dolardan 1 milyar 14,8 milyon dolara geriledi.

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