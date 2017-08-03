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    Bakan Yılmaz’dan öğrencilere: Yabancı dilde konuşmaktan çekinmeyin

    Önder ÖNDEŞ
    03 Ağustos 2017 - 14:17Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 14:22

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sancaktepe Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Çeşitli sınıflarda liseli öğrencilerle bir araya gelen Yılmaz, gençlere önerilerde bulundu. Onlara yabancı dil öğrenirken konuşmaktan çekinmemelerini tavsiye eden Bakan Yılmaz özgüvenlerinin gelişmesi için bir müzik aleti çalmaları gerektiğini söyledi.

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Sancaktepe’de yer alan Şehir Furkan Doğan Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek, yabancı dil, müzik, resim, YGS-LYS hazırlık sınıflarını gezdi. Yılmaz, merkezin Türkiye’deki diğer belediyelere de örnek olması gerektiğini dile getirdi. Derslere konuk olan Bakan Yılmaz, gençlerle ve öğretmenlerle sohbet etti. Yapılan çalışmaları inceledi, önerilerde bulundu. 

    AVRUPA’DAN DAHA FAZLA KAYNAĞI EĞİTİME AYIRIYORUZ

    Bakan Yılmaz, öğrencileri Türkiye’deki eğitimin durumu hakkında da bilgilendirdi. Türkiye’nin önceliğinin eğitim olduğunu dile getirdi. Eskisine göre bugün eğitimde büyük bir yol aldığının altını çizen Yılmaz “Türkiye’nin önceliği eğitim. Bunu nereden anlıyoruz. Çünkü bütçemizin yüzde 20’sini eğitime ayırıyoruz. Biz milli gelirin yüzde 5.8’ini eğitime ayırırken, OECD ortalaması yüzde 5.2. Yani Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinden daha fazla oranda eğitime kaynak ayırıyoruz. Biz bu kaynağı niçin ayırıyoruz? Çünkü başta eğitimi düzeltirseniz her şeyi düzeltirsiniz. Eğitimde bir eksikliğiniz olduğunda bu sizi bütün alanlarda etkileyecektir” diye konuştu.

    ÖĞRETMEN OLUN

    Ziyaret ettiği sınıflarda öğrencilere kariyer hedeflerini de soran Yılmaz, öğretmenliğin Türkiye’de en saygın dördüncü meslek olduğunu hatırlattı. Türkiye’nin başarılı öğrencilerinin öğretmenliğe yönelmesinin eğitim kalitesinin yükselmesini sağlayacağını dile getiren Bakan Yılmaz, şunları söyledi: 

    “Bugün burada olduğu gibi sınıflarda genç arkadaşlarıma ‘Öğretmen olmak istiyor musunuz?’ diye sorduğumda, artık az bir kısmı bunu istiyor. Ancak öğretmenlik Türkiye’de en saygın mesleklerden biri. Yapılan bir araştırmada doktorluk, akademisyenlik, hakimliğin ardından dördüncü sırada öğretmenlik geliyor. Bu alan bazıları tarafından itibarsızlaştırabiliyor. Ama öyle değil, biz bu mesleğe değer veriyor ve öğrencilerimizin bu alana yönelmesini istiyoruz.”

    ÖĞRENCİLERİMİZİN ÖNCE KONUŞMASINI İSTİYORUZ

    Bakan Yılmaz merkezde müzik ve yabancı dil atölyelerinde de öğrencilerle buluştu. Gençlerin özgüven kazanmaları için bir müzik aleti çalmaları gerektiğini dile getiren Yılmaz, “İstiyoruz ki, gençlerimiz bir müzik aleti çalsın. Bu onların özgüvenini geliştirecek. Türkiye’de yabancı dilde grammer odaklı bir eğitim veriliyordu. Biz yeni müfredat düzenlememizde gençlerimizin önce konuşmasını istiyoruz. Ardından grammeri öğrenirler. Türkiye’de hata yaparım, diye konuşmuyoruz. Ama bir iki hata yapmak önemli değil. Umarım genç arkadaşlarım bu korkuyla öğrendikleri yabancı dili konuşmaktan çekinmez” dedi.

    Etiketler: MEB , ismet yılmaz , yabancı dil , ÖĞRENCİ , Öğretmen
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