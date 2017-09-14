Yabancı dilde hazırlık 81 ilde 620 okulda başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğrencilerin en az bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek şekilde iyi derecede öğrenmesini sağlamak ve Türkiye'de yabancı dil meselesini çözmek amacıyla planlanan ortaokul 5’inci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitimde pilot uygulama bu yıl başlıyor.

Türkiye'de yabancı dil eğitiminin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla, yaşanan sorunlar ve çözümleriyle ilgili geniş kapsamlı çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar kapsamında öğretmenler, yöneticiler, öğrenciler, veliler, akademisyenler, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası yayınevlerinin de görüşleri alınarak planlamalar yürütüldü.

Bu çalışmaların çıktıları da göz önünde bulundurularak, 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ilk aşama olarak bakanlığın belirlediği kriterler doğrultusunda 81 il milli eğitim müdürlüğünce belirlenen ortaokulların 5’inci sınıflarında, 18 Eylül'de ders zilinin çalmasıyla birlikte yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulaması başlatılacak.

81 ilin valiliğinden gelen talebe göre, 620 okul, 3 bin 759 şubede olmak üzere yaklaşık 110 bin 400 öğrenciyle yabancı dil hazırlık uygulaması başlayacak. Pilot uygulamaya, 620 okulun yanı sıra imam hatip ortaokullarının da eklenmesi hedefleniyor.

Bu yıl pilot uygulama yapılacak ortaokulların 5’inci sınıflarında haftada 15 ders saati yabancı dil dersi öğretimi yapılacak.

Uygulamanın yapılacağı okullar, ‘Yabancı Dil Ağırlıklı 5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı’nı kullanacak. Haftalık ders çizelgesine göre, 5’inci sınıflarda, Türkçe altı ders saati, matematik dört ders saati, fen bilimleri üç ders saati, sosyal bilgiler üç ders saati, din kültürü ve ahlak bilgisi iki ders saati verilecek. İki ders saati ise seçmeli ders olarak imkân ve şartları uygun olan okul yönetiminin kararına bağlı olarak verilecek.

Bakanlıkça temin edilecek materyaller, 2017-2018 eğitim öğretim yılı başlangıcında belirlenen okullara dağıtılacak. Söz konusu materyaller öğretmenlere ulaştırıldıktan sonra kullanım sürecine ve materyal tanıtımına yönelik eğitimler de yapılacak.

2018 SONUNDA BİR YILLIK SÜREÇ RAPORLAŞTIRILACAK

Bu yıl başlanacak uygulama sonunda programın süreci ve materyallerle ilgili bilgi toplanacak, öğrencilerin, programın başlangıcında ve bitişindeki durumları raporlandırılacak. Bütün okullarda uygulanması istenen programın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bir yıllık sürecin çıktıları 2018 yılının Mayıs ayında raporlaştırılacak. Rapora göre, 2018-2019 yılında uygulamanın tüm okullarda yürütülmesi konusu kesin karara bağlanacak.