Yabancı dil sorununa akıllıca bir çözüm: TÖMER

Yabancı dil öğrenmenin önemiyle başlayalım. Üniversiteli okuyucularımızı da doğrudan ilgilendiren bu işin uzmanından dinlemek onlar için de oldukça faydalı olacaktır. Dilin eğitim ve kariyer hayatındaki önemi hakkında neler söylersiniz?

Öğreneceğimiz yabancı dilin iş hayatımızda ve kariyer elde etmekte ne kadar önemli olduğunu, bizi bir adım ileriye götüreceğini bilmemiz yabancı dil öğrenmenin önemini anlamamıza yetecektir. Günümüzde İngilizce neredeyse tüm ülkelerde kullanılan dünya dili haline gelmiştir. Bu nedenle yabancı dil öğretimi daha çok İngilizce öğretimi üzerinde yoğunlaşmıştır ancak ikinci bir yabancı dil yeni iş kollarının kapısını açar. TÖMER’de dil öğretimi, dört temel dil becerisinin eşit olarak (okuma, dinleme, konuşma, yazma) geliştirilmesine dayalıdır. Öğretim etkinlikleri her sınıfta bulunan, televizyon, yansıtıcı, DVD oynatıcı gibi görsel-işitsel araçlarla desteklenmektedir. TÖMER, 1980’lerde Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten ilk ve tek kurum olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1989-1990 öğretim yılında İngilizce, Fransızca ve Almanca öğretimine de başlanmış, daha sonra aşamalı olarak pek çok yabancı dille birlikte Avrasya Türkçeleri öğretilen diller arasında yerini almıştır.

Yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek konusunda da önemli bir misyona sahipsiniz. Sizden dinleyelim bu alandaki çalışmalarınızı.

Ankara Üniversitesi TÖMER, 1984 yılında, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla dünyanın önde gelen dil ve kültür merkezleri örnek alınarak “Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)” adıyla kurulmuştur. Dilimiz dünyanın birçok yerinde ana dili ve resmi dil olma özelliği taşıması, Çince, Hintçe, İspanyolca, İngilizce, Fransızca ve Rusçanın ardından en çok konuşulan dil olmasına rağmen eğitimi ve öğretimi, adı geçen diller kadar yaygınlaşmamıştır. Ankara Üniversitesi’nde 1984 yılından beri sürdürülen yabancı dil olarak Türkçe öğretimi etkinliklerinde önemli bir bilgi birikimi oluşturulmuştur. A.Ü. TÖMER’deki uygulamalarımız, bize Türkçeyi yabancı dil olarak öğretecek öğretmenlerin taşıması gereken niteliklerin ne olduğu noktasında da önemli veriler sunmaktadır. Bu veriler ışığında A.Ü. TÖMER’de yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde öğretmen yetiştirme programı açılmıştır.

Birçok şehirde şubeniz bulunuyor, siz İstanbul’dasınız. Ankara kökenli bir kuruluş olarak TÖMER’in İstanbul’a atfettiği değer nedir?

TÖMER’de, Türkçe kursları Ankara (Kızılay), İstanbul (Taksim ve Kadıköy), İzmir, Antalya, Alanya, ve Bursa şubelerinde verilmektedir. 1992 yılında kurulan TÖMER Şişli Şubesi’nin, 2005 yılında Taksim’e taşınmasından sonra şube, TÖMER Taksim Şubesi adını almıştır. Bilindiği üzere günümüzde şehirler, üstlendikleri misyon ve fonksiyonlarla ülkelerin önüne geçmeye başlamıştır. Ait oldukları ülkelerin isimlerinden daha fazla tanınır hale gelmiştir. Teknolojik gelişmeler, giderek artan bu süreci hızlandırmıştır. Dünyada bu duruma uygun düşen birçok şehir sayılabilir. Paris'i, Londra'yı, Tokyo'yu, Moskova'yı, New York'u örnek gösterebiliriz. Şüphesiz ki İstanbul, özellikle taşıdığı tarihi ve kültürel değerleri ile bu şehirlerin başında gelir. İstanbul'un bir başka eşsiz zenginliği ise mekanlarıdır. Tarihsel, görsel ve içerik zenginliğe sahip çok sayıda mekandan söz etmek mümkündür. Kültür, birçok yerde ancak dil sayesinde ifadeye bürünmekte ve manalar kazanmaktadır. Bu noktada dili kültürden, kültürü de ortaya çıktığı ve boy verdiği ortamın dünya görüşünden ayrı düşünmek mümkün değildir. Kültürün dil öğretimindeki önemi düşünüldüğünde A.Ü. TÖMER’in İstanbul’da şubesinin bulunmasının değeri daha iyi anlaşılmış olur.

Dil eğitiminin yanında farklı etkinlikleriniz hakkında da konuşalım isteriz. Seminerleriniz, konferanslarınız oldukça ilgi çekici. Bunlarla ilgili de detaylı bilgi alabilir miyiz?

TÖMER’in dil öğretimi dışında etkinlikleri de vardır. Bu etkinlikler merkezimizde ve şubelerimizde sürdürülmektedir. T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ATO Kongre Merkezi'nde organize ettiği "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliğinde yer alan standımızda, TÖMER'in yayınları ve dil kurslarımız hakkında tanıtım yapıldı. 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde “Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu” Bursa’da Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Göç Müzesi Salonunda gerçekleştirildi. “Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu” yurt içinden ve yurt dışından pek çok akademisyeni bir araya getirdi. Yaklaşık 40 farklı üniversiteden 62 bildiri, iki ayrı salonda 5 farklı oturumda sunuldu. TÖMER’in e-YADİS Türkçe Sınavlarını yurt dışında organize edecek olan PEOPLECERT ile 16-17 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara’da bir çalıştay gerçekleştirildi. TÖMER’in e-YADİS Türkçe sınavları, 2018’den itibaren yurt dışında birçok ülkede yapılmaya başlayacaktır.

Röportaj: Buğu Begüm Başar