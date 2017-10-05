Yabancı dil derdi bitiyor!

Google’ın geliştirdiği yapay zekâ altyapısıyla çalışan ‘Pixel Buds’ adındaki yeni nesil kulaklık, aralarında Türkçe’nin olduğu 40 dilde simültane tercüme yapabiliyor.

Kullanıcılar Pixel Buds kulaklığını taktıktan sonra akıllı telefondan Google Translate uygulamasını açıyor. Karşı tarafın farklı dilde konuştukları kulaklığa direkt olarak kendi dilinde aktarılıyor. Kulaklığın üzerine dokunularak konuşulduktan sonra ise bu konuşma karşı tarafa farklı dilde akıllı telefon hoparlörü üzerinden iletiliyor.

ANINDA ÇEVİRİ

Örneğin; Türkçe ve İtalyanca konuşan iki kişi düşünelim. Türkçe konuşan kişinin kulağında Pixel Buds olsun. İtalyanca konuşan kişinin sözleri akıllı telefona dinletiliyor. Daha sonra bu İtalyanca konuşma, Türkçe olarak Pixel Buds’tan dinleniyor. Türkçe konuşan kişi kulaklığının yanına dokunduktan sonra konuşmasını tamamlıyor. Bu Türkçe konuşma da, karşı tarafa akıllı telefon hoparlörü üzerinden İtalyanca olarak aktarılıyor. Özellikle konuşmaların hızlı bir şekilde tercüme edilmesi Pixel Buds’ın en önemli özellikleri arasında.

ŞARJ EDEN KILIF

Pixel Buds’ın kulaklık bölümleri dokunmatik bir alana sahip. Kulaklıkların yanlarına uzun bir dokunuş yapıldığında, Google’ın sanal asistanı devreye giriyor ve kullanıcıların sordukları soruları cevaplıyor, verdiği komutları yerine getiriyor. Ayrıca Pixel Buds ile hem çok şık hem de işlevsel bir kılıf da veriliyor. Bu kılıf kulakların kolaylıkla taşınabilmesinin yanı sıra şarj da ediyor. Paylaşılan bilgilere göre kılıfla birlikte Pixel Buds’ı 4 kez şarj edebilmek mümkün. Şu anda ön siparişe açılan Pixel Buds’ın satış fiyatı 159 dolar. Kasım ayında satışa çıkacak modelin Türkiye’ye ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.