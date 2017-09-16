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    Hürriyet >Eğitim>Yabancı dil ağırlıklı eğitim verecek okullar belirlendi

    Yabancı dil ağırlıklı eğitim verecek okullar belirlendi

    AA
    16.09.2017 - 09:54 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 09:54

    MEB, 5'nci sınıflarda uygulanacak yabancı dil ağırlıklı eğitimde pilot uygulamanın yapılacağı 81 ildeki 620 okulu belirledi.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu'nun illere gönderdiği genelgeye göre, öğrencilerin en az bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek şekilde iyi derecede öğrenmesini sağlamak amacıyla planlanan, 5'nci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitimde pilot uygulama bu yıl başlıyor. 

    Yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulaması, 2017-2018 eğitim öğretim yılında sadece valiliklerce bildirilen okullarda yapılacak. Yeni uygulama, belirlenen okulların tüm 5'nci sınıflarında uygulanacak. 

    Öğretmen ihtiyacının olması durumunda ise valilikler görevlendirme yoluyla öğretmen ihtiyacını karşılayabilecek.

    Uygulamanın yapılacağı okullar, ‘Yabancı Dil Ağırlıklı 5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı’nı kullanacak.

    Haftalık ders çizelgesine göre ayrıca 5'nci sınıflarda, Türkçe altı, matematik dört, fen bilimleri ve sosyal bilgiler üçer, din kültürü ve ahlak bilgisi de iki ders saati verilecek.

    Belirlenen okullara bakanlıkça temin edilerek dağıtılacak eğitim materyalleri kullanılacak. Söz konusu materyaller uygulama okullarına gönderilene kadar öğretmenler, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı yabancı dil eğitimi ile ilgili Eğitim Bilişim Ağında (EBA) yer alan kaynakları, DynEd İngilizce Eğitim Sistemini ve zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak materyalleri kullanacak.

    Yabancı dil ağırlıklı eğitim yapan okullarda öğrencilerin dört dil becerisini geliştirmeye yönelik çalışmaların yapılması esas olacak.

    Etiketler: yabancı dil , Eğitim , OKUL , ÖĞRENCİ , MEB
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