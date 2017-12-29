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Yabancı 110 milyon dolarlık hisse aldı

AA
29.12.2017 - 07:28 | Son Güncelleme:

Yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Aralık haftasında 110,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Aralık haftasında net 110,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 300 bin dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) aldı, 286,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 48 milyar 997,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 50 milyar 212,2 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 30 milyar 694,6 milyon dolardan 30 milyar 511,3 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 300 bin dolarlık net alışla 957,7 milyon dolardan 958 milyon dolara yükseldi.

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
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