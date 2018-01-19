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    Yaban domuzu sürüsü yine üniversite kampüsüne girdi

    İrfan ÖZŞEKER/SİVAS (DHA)
    19.01.2018 - 14:09 | Son Güncelleme:

    SİVAS’ta kış nedeniyle doğada yiyecek bulamayan yaban domuzları, Cumhuriyet Üniversitesi kampüsüne girdi. Kampüste sürü halinde gezen yaban domuzları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Kardeşler Tepesi eteklerinde kurulu Cumhuriyet Üniversitesi'nde kış aylarında sık sık yaşanan manzara bu yıl yinelendi. Kış nedeniyle doğada yiyecek bulamayan yaban domuzları, dün akşam saatlerinde sürü halinde Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama Oteli'nin bulunduğu alana girdi.

    Yaban domuzu sürüsü yine üniversite kampüsüne girdiKampüs içinde gezen hayvanlar, cep telefonu ile görüntülendi. Uygulama Oteli’ne çıkan yoldan geçen domuz sürüsü, ardından ormanlık alana doğru gidip gözden kayboldu. Bir otomobil sürücüsünün, yolda giden domuz sürüsünü ormanlık alanda kaybolana kadar aracıyla takip etti. Kısa süre önce de aynı yerde domuz sürüsü görülmüştü.

     Yaban domuzu sürüsü yine üniversite kampüsüne girdi

    Etiketler: Sivas , yaban domuzu
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