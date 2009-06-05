Ya Sadi Tekelioğlu ya da yabancı

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Bence Ersun Yanal gitsin diyenleri getirin takımın başına.

Futbolu çok iyi bildiklerinden belki şampiyon yaparlar takımı.

Yazık çok yazık. Bu günleri demi görecektik bu takımda.

Ersun Yanal’ın yerine o takımdan varlığı ile yokluğu anlaşılmayan Kaptan Hüseyin ve

Kendini dünyanın en iyi santrforu sanan Gökhan’ı gönderecektiniz.

Şimdi vurun kendinizi duvarlara.

Veya oturun Ganita’ya, dalgalar vursun size de kendinize gelirsiniz belki.

Tren kaçtı. Boşuna dövünmenin bir manası yok.

Bu takım 2009-2010 sezonunda şampiyon olabilirdi.

Eğer Ersun Yanal gitmeseydi.

Türkiye de şu anda Trabzonspor’a antrenörlük yapacak iki kişi haricinde kimse yok.

Biri Sadi Tekelioğlu, diğeri Ertuğrul Sağlam.

Bunlar olmazsa yurt dışından bir antrenör bulunmalıdır.

Çek, Hırvat veya Romen antrenör olursa daha iyi olur.

Çünkü çok disiplinli ve çok çalışırlar. Her yönleri ile kendilerini işlerine verirler.

Birde spor bilimini yakından takip eden biri olursa çok daha iyi olur.

Bunun kararını çok acele vermelidirler.

Fakat her şeye rağmen Trabzonspor’un elinde Sadi Tekelioğlu gibi yıllarını futbola adamış bir antrenör varken neden Samet Aybaba.

Sadi Tekelioğlu on gömlek daha üstündür Samet Aybaba’dan.

Bunları yaşadık ve gördük.

Sevgili Trabzonsporlular;

Yönetim çok kararlı olacak, üç beş kişinin ağzına bakmayacak, getirecekler Sadi Tekelioğlu’nu bu gidişe bir son verecekler ve dedikoduları bitirecekler.

En az üç yıl şampiyonluktan kimse söz etmeyecek.

Dünya da yenilmeyecek takım yoktur. Hatta küme düşmeyecek takım yoktur.

Bir takımın bir sezon içersinde inişleri ve çıkışları olabilir. Bu çok normaldir.

Kim derdi ki Beşiktaş şampiyon olacak. Ama oldular, her şeye rağmen.

Hem de en kötü sezonunda

Demek ki buradan kendimize dersler çıkarmalıyız.

Bu Trabzonspor için şampiyonluk yolunun 350 kilometresini henüz geldik diye 24. haftada bir yazı yazmıştık. Yani şampiyonluğu 2009-2010 sezonunda bekliyorduk. Çünkü sezon başında hedefler böyle verilmişti. Yeni takım kurulmuştu, çok yeni transferler yapılmıştı.

Bu takımın oturması iki sene alır deniliyordu ve çok doğru idi. Antrenör olanlar beni çok iyi anlayacaktır. Spor biliminde de bu süreçler kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler diye ayırt edilir. Çok fazla bilimsel detaya girmek istemiyorum ama Trabzonspor’un başına kim gelirse gelsin, artık hedefler yeni baştan belirlenecek ve Trabzon hudutlarına geri dönülecek. Yani kilometre sıfırlanacak. Çünkü biliyoruz ki şampiyonluk İstanbul da ve Trabzon ile arası aşağı yukarı 1100 kilometre.

Sevgili Trabzonsporlular.

Balık tutabilmemiz için bir balık ağına ihtiyacımız var. Balık ağını yapabilmemiz için ipe ihtiyacımız var. O ipi ağ halinde örecek hünerli ellere ihtiyacımız var. O ağı, zamanında balığın üzerine atacak bir beyne ihtiyacımız var ki bizler balık yiyelim.

Onun için doğru zamanda doğru işler yapmak, O doğru zamanı beklemek gerekir.

Ben sabırla bekleyeceğim.