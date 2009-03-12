2007 sonunda 223 MÄ°LYONÂ olan borÃ§, 1 yÄ±lda 18 MÄ°LYON TL artmÄ±ÅŸ.

Demek ki, TÃœRKÄ°YE'de ÅžAMPÄ°YON olmak para kazanmak iÃ§in yetmiyor.

Hafta iÃ§inde MIERA hÄ±zlÄ± bir operasyonla, ZENITâ€™e satÄ±ldÄ±.

Uzun zamandan sonra bir futbolcudan KAR ETTÄ°K. Hesaba gÃ¶re 1,5 MÄ°LYON EURO.

Ãœstelik MIERA gibi bir futbolcudan.

GÃ¶rÃ¼leceÄŸi Ã¼zere, hesabÄ± denkleÅŸtirmek iÃ§in, elimizde MIERA gibi enaz 80 futbolcu lazÄ±m.Â

GÃ¶kmen AvcÄ± yazÄ±yor

Fantezi yapmaya gerek yok. KURTULUÅž iÃ§in gerÃ§ekÃ§i 2 YOL var.2000 yÄ±lÄ±nda AVRUPAâ€™da ve TÃœRKÄ°YEâ€™de bÃ¼yÃ¼k bir sÃ¼kse yaparak, UEFA KUPASIâ€™nÄ± ÃœLKEMÄ°ZE getirmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±. Bu kupanÄ±n alÄ±nmasÄ±nda birÃ§ok kiÅŸinin emeÄŸi ve inancÄ± vardÄ±. Bunda kendimce bir sÄ±ralama yaparsam, ilk sÄ±rayÄ± BaÅŸkan Faruk SÃœREN alÄ±r. 1996 yÄ±lÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± cesur kararlar ile, uzun soluklu bir yarÄ±ÅŸa girildi.SonuÃ§, 4 Lig ÅžampiyonluÄŸu ve UEFA KUPASI.Bundan sonra, bu kupayÄ± Ã¼lkemizde isteyenler Ã§ok oldu ama, NAFÄ°LE.Evet, bunun iÃ§in hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir borcun altÄ±na girilmiÅŸti ve konulan hedefe ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. SÄ±ra hasÄ±latÄ± toplamaya gelmiÅŸti.Maalesef hesap burada ÅŸaÅŸtÄ±.Beklenen Forma satÄ±ÅŸlarÄ± olmadÄ±. DiÄŸerleride. Yani KUPA NAKÄ°Tâ€™e Ã§evrilemedi.ArdÄ±ndan bir ÅŸok dalgasÄ± daha.Kariyerlerini bu takÄ±ma borÃ§lu olan BAZI FUTBOLCULAR, KULÃœBE HÄ°Ã‡ PARA KAZANDIRARAK, arkalarÄ±na bile bakmadan, GÃœZEL GÃœZEL TRANSFERLERE Ä°MZA ATTILAR.Bu futbolculardan MEDET UMAN BAZI TAKIMLAR OLDU. AMA MAALESEF ONLARDA UMDUKLARINI BULAMADILAR. ÅžÄ°MDÄ°LÄ°K BÄ°RÅžEY DÄ°YEMÄ°YORLAR.GALATASARAY CamiasÄ± bÃ¼tÃ¼n bunlardan gerekli dersi almÄ±ÅŸtÄ±r.OldukÃ§a sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± geÃ§en bu sezonda, ÅŸu anda karÅŸÄ±mÄ±zda bulunmaz bir fÄ±rsat var.Deplasmandaki HAMBURG maÃ§Ä± bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±. Bu karÅŸÄ±laÅŸmada mutlaka ve mutlaka Ã‡OK Ä°YÄ° BÄ°R SONUÃ‡ elde etmemiz gerekiyor.ArdÄ±ndan rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±. Buradaki maÃ§ Ã§ok daha zor olacaktÄ±r. Ama birÃ§ok kiÅŸinin olduÄŸu gibi, benimde dÃ¼ÅŸÃ¼ncem, bu turu geÃ§ersek KUPAâ€™yÄ± da alÄ±rÄ±z.SONRA SATILSIN FORMALAR, GELSÄ°N PARALAR.ARDA Ã¶nderliÄŸinde birkaÃ§ futbolcuyu da iyi paralara gÃ¶nderirsek, BORCUMUZ OLDUKÃ‡A HAFÄ°FLER.Bunu baÅŸaramazsak, diÄŸer KURTULUÅž YOLUâ€™na yÃ¶nelmemiz gerekecek. 50-55 MÄ°LYON TL ikramiyeli SÃœPER LOTO Ã§ekiliÅŸi.BaÅŸkan herhalde KULÃœP adÄ±na birkaÃ§ kupon SÃœPER LOTO oynamÄ±ÅŸtÄ±r.SporcularÄ±n DoÄŸum Tarihleri, UÄŸurlu SayÄ±larÄ±ndan kombine edilmiÅŸ birkaÃ§ kupon iÅŸe yarayabilir.Â ÂKAZANILACAK UEFA KUPASI, BÄ°ZE Ã‡OK YAKIÅžIR.OLMAZSA SÃœPER LOTO.O DA OLMAZSA GARANTÄ° YANDIK.