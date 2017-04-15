Ya Kızılderili oluyor, ya mafya!

ALİDEMARCO Işık, Köln’de bir diskotekte bodyguard olarak çalışırken tanıştığı menajerler aracılığıyla 1994 yılında sanatçılara korumalık yapmaya başlamış. O dönemde Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Burak Kut, İzel, Tarkan, Mirkelam gibi pek çok ünlü isme koruma hizmeti vermiş. Alidemarco Işık’ın hayatı, 1995 yılında Bendeniz’in ‘80 Günde Devr-i Alem’ klibinde Kızılderili rolünde oynayınca değişmiş. Işık, “Bunun üzerine Türkiye’den dizi teklifleri gelmeye başladı. O zamanlar kendime güvenemediğim için bu teklifleri geri çevirmiştim. Zaten daha önce de özellikle modellik teklifleri geliyordu” dedi.
İKİ DİZİDE OYNADI
Sonradan cesaretini toplayan Alidemarco Işık, rol aldığı bazı dizi ve filmleri şöyle anlattı:
“Almanya’da RTL’de yayımlanan Der Knastarzt (Cezaevi Doktoru) dizisinde mafya babasını oynadım. Ben Kingsley’in oynadığı Der Medicus filminde rol aldım. Orada İbni Sina’nın öğrencilerinden birini canlandırdım. Türkiye’de Aşkopat filminde oynadım. Filmde dinginleşmiş mafya babası Himmet rolündeydim. Himmet Baba, kızdığı kişileri döven, ara sıra ney çalan bir kişiydi. Filmde Hakkı Bulut ve Doğuş da vardı. Almanya’da son olarak Winnetou dizisinde Kızılderili rolünü canlandırdım.”
ZATEN BENZETİYORLAR
Kızılderili ya da mafya babası rollerinden pek şikayetçi olmadığını belirten Işık, filmlerdekinin aksine sert biri değilmiş. Işık, “Beni zaten 10 yaşından beri Kızılderiliye benzetirler. Bu yüzden Kızılderili rolüne girmek benim için kolay oluyor. Mafya babası rolü de belki sert görünüşümden ötürüdür. Ben aslında çok yumuşak huylu biriyimdir. Kavgadan hiç hoşlanmam. Küfür etmem. Ama filmlerde rolüm gereği tokadı basıyorum veya küfredebiliyorum. Filmlerdeki halimle gerçek kişiliğim çok farklı. Sonuçta filmlerde rolünüzün gereği neyse onu yapıyorsunuz” diye konuştu.
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