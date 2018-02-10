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    Ya kimse görmesiydi

    Hasan YILDIRIM/İSTANBUL
    10.02.2018 - 20:58 | Son Güncelleme:

    KAĞITHANE'de 5 katlı binanın 3. katındaki dairelerinin penceresinden sarkan küçük çocuk herkesin yüreğini ağzını getirdi.

    Olay önceki gün meydana geldi. Evdekilerin başka odada olduğu sırada, 2 yaşlarındaki çocuk koltuktan tırmanarak pencereye ulaştı. Ardından pencerenin dış kenarına çıktı.

    Çocuğu gören çevredekiler bir yandan evdekilere ulaşmaya çalıştı bir yandan da alt katın balkonunda asılı çarşafı açarak önlem aldı. Yan pencereden bir kişi, çocuğun bulunduğu pencereye ulaştı, ancak yetişemedi. Elleri kayan çocuk boşluğa düştü.

    Bu sırada apartmanın önünde önlem alan çevredekiler çocuğu yere düşmeden havada yakaladı. O anda olaya tanık olanların yaşadığı mutluluk da cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Çocuğu kurtaranlar arasında yer alan Mehmet Şit, “Çocuğu gördükten sonra hemen yardım için koştuk. Çarşaf açtık. Çocuk yaklaşık 10 dakika sarktı. Herkes koştu ancak evde kimse yokmuş gibiydi. Biz çocuğu kucağımıza aldıktan sonra annesi geldi.”

    Etiketler: istanbul , Bebek , gazetehaberleri , son dakika
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