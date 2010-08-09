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Ya Hayattan, Ya Sigaradan!!

09.08.2010 - 14:26 | Son GÃ¼ncelleme:

1 hafta gibi kÄ±sa bir sÃ¼rede sigaradan kurtulmak mÃ¼mkÃ¼n. Hem de bir daha baÅŸlamamak Ã¼zere.

Tek yapmanÄ±z gereken tamamen bitkisel bir karÄ±ÅŸÄ±m olan bir suyu iÃ§mek. CanÄ±nÄ±z her sigara istediÄŸinde bu sudan iÃ§meniz yeterli. Bu Ã¶zel formÃ¼l ile vÃ¼cudun nikotin ihtiyacÄ±nÄ± doÄŸal yoldan karÅŸÄ±larken,nikotin baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± azaltarak sigarasÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± stresi de yaÅŸamÄ±yorsunuz. Nicofluidâ€™in iÃ§eriÄŸinde bulunan PatlÄ±can(solanum melongena) tÃ¼tÃ¼nden sonra en fazla nikotin ihtiva eden bitkidir. Nikotin ihtiyacÄ±nÄ± doÄŸal yoldan karÅŸÄ±lar. Pasifflora (Passiflora edulis Sims) sigarayÄ± bÄ±rakÄ±rken oluÅŸacak sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± azaltÄ±r, sinirleri yatÄ±ÅŸtÄ±rarak, Ã§arpÄ±ntÄ±yÄ± keser.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.Â Â
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