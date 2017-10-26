Ya geceleri canavaralar geliyorsa!



Hava kararınca neden tüm şehir sessizleşir ve herkes bir şeylerden kaçıyor gibi evlerine koşar? Yoksa geceleri şehre korkunç canavarlar geliyor da insanlar onlardan mı kaçıyor?

Eyvah! Ya biz uyurken evlerimizin içine kadar giriyorsa bu canavarlar? Maya kararlı, bu gece herkes uyuduktan sonra evde neler olduğunu keşfedecek. Tüm sesler kesilip ışıklar söndüğünde usulca yatağından çıkıyor Maya. Tam mutfak kapısının önünden geçerken tıkırtılar duyuyor. Korka korka içeri giriyor ama o da ne; sadece pencerenin önüne sığınmış bir kuş bu. Bu defa da oturma odasından homurtular yükseliyor. Neyse ki bu da köpeği Ceviz’in horlama sesi çıkıyor. Tam evde canavarların olmadığına ikna olduğu an banyodan şırıl şırıl su sesleri gelmeye başlıyor. Bu kez kapıyı açacak cesareti de bulamıyor kendinde. Sesler kesilip kapı açılınca duvara yansıyan gölgeyi gören Maya, gözyaşlarını tutamıyor: “Bu kadar büyük bir canavarla nasıl başa çıkabilirim ki!”

Çocuklar, Maya’nın hayal ettiği canavarların aslında bambaşka şeyler olduğunu görünce çok şaşıracaklar. Sezen Aksu Taşyürek’in eğlenceli öyküsü kadar illüstrasyonları da hayal gücünü harekete geçiriyor.



CANAVARLAR

GECE GELİR

Sezen Aksu Taşyürek

Timaş Çocuk, 2017

36 sayfa, 17.5 TL.





BU KİTAP BÜYÜYOR, BÜYÜYOR, BÜYÜYOR VE...

Dünyanın en sürprizli kitaplarından biri için kitaplığınızda değil duvarlarınızda yer açmaya hazır olun. Çünkü bu kitap, sayfalarını çevirdikçe büyüyor, büyüyor, büyüyor ve sonunda kocaman bir postere dönüşüyor. Çınar Yayınları tarafından okurlara sunulan Büyüyen Kitaplar serisinin ilk kitabı ‘Uçtu Uçtu’, hem tasarımı hem de anlattığı hikâye ile çocuklara büyülü bir dünyanın kapılarını açıyor.

Üç yaşında şirin mi şirin, yaramaz mı yaramaz Tamar’la birlikte rüzgârın kucağına atlayıp bambaşka diyarlara uçuyoruz. Peki, rüzgâr Tamar’ı neden mi uçuruyor? Yemek yemeyi pek sevmeyen Tamar, bütün gün boş karnıyla oyunlar oynayıp, “Yemem de yemem, köftelerimi bitirmem” diye tutturuyor. Annesinin haline acıyan muzip rüzgâr Tamar’ı kaptığı gibi uçurup götürüyor. Salıncakta sallanırcasına güle oynaya geçirdiği yolculuktan sonra konduğu adacıkta çeşit çeşit hayvanla karşılaşıyor Tamar. Keçiler iştahla taze otları yiyor, kuşlar yavrularına yiyecek taşıyor, balıklar bile yemek peşinde dönüp duruyor. Derken Tamar’ın karnı zil çalmaya başlıyor. Ve yemek saatinde annesiyle köşe kapmaca oynadığı yemekler gözünün önünden geçmeye başlıyor. Artık kapuskaya bile razı olan sevimli Tamar, annesinin yanına nasıl dönecek bakalım?





Çağdaş edebiyatımızın önemli isimlerinden Şebnem İşigüzel, beslenme mevzuunu çocuklara parmak sallamadan, eğlenceli bir oyuna dönüştürerek anlatıyor. Halil Sercan Tunalı’nın rengârenk çizimlerine gelince; her sayfa birbirinden güzel ama kitap bittiğinde ortaya çıkan muhteşem poster bir başka güzel.



UÇTU UÇTU

Şebnem İşigüzel

Resimleyen: Halil

Sercan Tunalı

Çınar Yayınları, 2017

32 sayfa, 18 TL.