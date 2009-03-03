Ya dibe ya tepeye

Gülşah Erkaya yazıyor

Lig lideriysen ve yarışta en önemli rakiplerinden birisini ekarte etme maçına çıkıyorsan her şeyden önce soğukkanlı olacaksın. Sivasspor maçta iki kez öne geçti. Ancak galip oynadığı süre toplamı üç ya da dört dakika.

Sivas’ın, büyük bir takımın öne geçtikten sonra yapması gerekenler konusunda öğrenmesi gereken her şeyi Fenerbahçe öne geçtiği andan itibaren, hem de ders olabilecek güzellik ve başarıyla gösterdi ve uyguladı.

Sivasspor şampiyonluğa giden yolda bu maçtan alması gereken dersleri alıp, aklının bir kenarına yazdıysa mesele yok. Hala şampiyonluğun en güçlü adayıdır.

Ancak bu sonucu ligin ateşi içerisinde normal olarak görüp, dediğim dedik, çaldığım düdük mantığı ile yola devam ederlerse, şampiyonluğun gittiğinin vesikalık fotoğrafıdır. Şampiyonluğa oynayan takım iki kez öne geçip, toplam sürenin yalnızca dört dakikasını önde götürerek, sonuçta da mağlup olmaz.

Beşinci büyük olmaya oynuyorsan aynen Fener’in bu maçta, Cimbom’un Porto maçında, Beşiktaş’ın da Büyükşehir maçında yaptığı gibi, zor anlarda maçı çevirecek inancın olacak. Ben Sivas’ta maç berabereyken gördüğüm istek ve inancı, geriye düştüklerinde göremedim. Son ve zorlu virajlara yaklaştığımız şu günlerde Sivasspor’un acilen motivasyon ve inanç takviyesine ihtiyacı var gibi görünüyor.

Biz onlara inanıyoruz. Anadolu futbolu için iki sezondur rehber bir ışık yakan Sivasspor, bu sezon şampiyon olmak ya da, en kötüsünden son ana kadar kovalamak zorundadır. Bu zorundalık ağır bir sorumluluk olabilir ama 5. büyük olmak kolay değil. Başarmak zorundalar.

Fenerbahçe’yi yenip puan farkını koruyarak ipi göğüsleyene kadar gitselerdi sevinirdik. Şimdi iş çok daha zor. Dört büyüklerin hepsinin nefesi Sivas’ın ensesinde. Bu kurtlar sofrasından ekmek kapmak çok ama çok zor.

Ama, bu dakikadan sonra, dişinle, tırnağınla, söke söke o sofradan kapacağın şampiyonluk lokması var yaa! İşte o lokmanın tadı hiçbir şeye benzemez.

İstanbul büyükleri birbirlerinin gölgesine kurşun sıkar. Ama iş şampiyonluğun kent dışına gitme tehlikesine gelip dayandı mı anında gizli bir güç birliği sağlanır. İşte bu gücün elinden şampiyonluğu almak Sivas’ı unutmazlar albümünün ön kapağına taşıyacaktır.

79 vilayet (İstanbul ve Trabzon hariç)bugün Sivas’ı desteklemektedir. Sivas’ın bu sezon şampiyon olması, Anadolu ve Türk futbolunu bir anda en az 5 yıl ileri sıçratır. Sorumluluk ağır biliyorum. Ama bu ışığı Sivas’ta ve Bülent Hoca’da görmesem, bu kadar gaz vermem zaten. (Hem Sivas’a, hem de kendime)

Yiğidolar’ın tek yapmaları gereken şey hocalarına kulak verip, her denileni harfiyen uygulamak. Bülent Hoca’nın tek yapması gereken ise kim olduğunu hatırlaması. Azıcık da olsa faydam olsun diye ukalalık yapayım. Hocam sen Yeni FALANCA ya da Yeni FİLANCA değilsin. Sen ilk ve tek Bülent Uygun hocasın. Asker Bülent’tin, şimdi Bülent Hoca’sın. Sivas’ın ve bizim Bülent Hocamız’sın... Lütfen sana verilen gazları yeme... En önemlisi de kendi kendini gaza getirme.

O zaman sen ligde şampiyon olamasan da gönüllerin şampiyonu olarak ipi başka bir sezonda göğüslemek üzere mutlaka yola devam edersin. Aksi halde şampiyon bile olsan gönüllerdeki yerini kaybedersin ki, bence sen bu yeri on tane gerçek şampiyonluğa değişmezsin.

Hadi hocam, “Bu bize bir ders olsun” da kaldığımız yerden devam edelim...