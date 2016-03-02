Ya çanta ya kıyafet - Yama / Melis ALPHAN yazdı

Ya çanta ya kıyafet (ELİZ SAKUÇOĞLU)

Son derece sıradan bir kıyafet.

Ben fotoğrafa bakınca, etrafındaki her şeyle uyumsuz ve hepsini yamacından kovmak isteyen kocaman bir çanta görüyorum.

Başka da bir şey göremiyor insan.

Yama (Berksan)

Yırtık jean’ler gitsin, bitsin diye beklerken...

Daha gidip bitmeden...

Yırtık yeri yamalı jean’ler mi çıktı?

Galiba öyle. Moda dediğin söküp söküp dikmek neticede.

Hayat da öyle değil mi?

Bozup bozup onarmak.

Buyrun yamalı jean felsefesine...