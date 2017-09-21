Y3K, İSAF 2017 fuarında yeni çözümlerini paylaştı

Güvenlik sektörünün ülkemizdeki en önemli etkinliklerinden biri olan İSAF, bu yıl Güvenlik Sistemleri Hizmetleri Ekipmanları, Bilgi ve Ağ Güvenliği, Akıllı Binalar ve Bina Otomasyonu, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Yangın, Acil Durum ve Arama Kurtarma alt fuarları ile birlikte gerçekleştirildi. 10 yılı aşkın tecrübesi, video izleme, geçiş kontrol, manyetik kilit, alarm, yangın algılama, kablolu ve kablosuz ağ çözümleri, aydınlatma, depolama ve veri aktarım gibi farklı elektronik güvenlik sistemlerinden oluşan zengin ürün gamı ile 30’dan fazla uluslararası markanın distribütörü olarak hizmet veren Y3K, binlerce sektör profesyonelinin ziyaret ettiği ISAF 2017 ‘deki standı ve sunduğu teknolojilerle dikkatleri üzerine çekti.

Sektörün en iyi ürünleri sergilendi

İSAF 2017’deki standında ziyaretçileri ile en yeni güvenlik teknolojileri çözümleri ile ilgili bilgiler paylaşan Y3K, her ölçekteki projeye çözüm sağlayan Pixus Black, Pixus Excel serileri, dünyanın en yüksek çözünürlüklü kamerasına ve dünyanın en küçük dome kamerası ile Avgilon, yine Avigilon’un arama motoru gibi çalışabilen Appearance Search yazılımı, mobil cihazlarla entegre çalışabilen HID okuyucular, ekonomik ve güvenli CMITech iris okuyucular ve sahte parmak izini ayırt edebilen Virdi parmak izi okuyucularını ziyaretçilere anlattı.

Kamera ve okuyucularla birlikte çalışan ve ziyaretçi giriş çıkışlarını anlık olarak raporlayabilen Passware yazılımı da büyük ilgiyle karşılandı. İki yüzünde de LCD panel bulunan ve aynı anda farklı iki içerik görüntülenebilen DF-55 bilgi ekranı dikkat çekti.

B2B sitesiyle daha hızlı dönüş

Verdiği eğitimlerle de iş ortaklarını destekleyen bir yapı kuran Y3K, yeni devreye aldığı B2B portalını da İSAF 2017 ziyaretçilerine tanıttı. Y3K, bu yeni portal sayesinde müşterilerinin talepleri daha da hızlı yanıtlanabilecek.

Çözüm odaklı yaklaşım

Ürünlerinin yanı sıra sektörel yaklaşımı, hizmet anlayışı ve müşteri ilişkileri konusunda ziyaretçilerine gelişmeleri aktaran Y3K, genişleyen satış ekibiyle birlikte ulaşılabilirliğini artırdığını, satış ve mühendislik ekiplerinin nasıl her projeyi titizlikle ele alıp en doğru çözümü önerdiğini örneklerle paylaştı.

Sektör büyümesine katkı sağlıyor

Y3K Satış Direktörü Hakan Yağcı, sektörün ve pazarın doğru yönde gelişmesini desteklemek için sektör çalışanlarına ve sektöre fayda sunma noktasındaki önceliklerine değinerek sektörle birlikte büyüme prensibine dikkat çekti ve “En önemli misyonumuz, iş ortaklarımızın uzmanlık alanlarını geliştirmek, sürdürülebilir büyüme hedeflerine destek olabilmektir” dedi.