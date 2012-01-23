XTB, Mercedes KazandÄ±rÄ±yor!

HÄ°Ã‡ BORSADA SON MODEL BÄ°R SPOR ARABA KAZANDINIZ MI?

XTB SANAL FOREX YARIÅžMASI MERCEDES SLK, CEP TELEFONLARI VE iPADLER VERÄ°YOR, ÃœSTELÄ°K KATILIM ÃœCRETSÄ°Z!

Åžubat ayÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼llÃ¼ SANAL FOREX YARIÅžMASI dÃ¼zenleniyor. XTB Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SavaÅŸ DivanlÄ±oÄŸlu ile yarÄ±ÅŸma hakkÄ±nda sohbet ettik.

TÃ¼rkiye piyasalarÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼llÃ¼ sanal yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisindesiniz, ÅŸimdiden ciddi ilgi olduÄŸunu gÃ¶zlemliyoruz, bize FOREX piyasalarÄ± ve XTB hakkÄ±nda genel bilgi verebilir misiniz?

FOREX bireysel yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n dÃ¼nyanÄ±n her yerindeki Ã§eÅŸitli piyasalarda yatÄ±rÄ±m yapmalarÄ±nÄ± saÄŸlayan bir piyasa. YatÄ±rÄ±mcÄ± Forex piyasasÄ± sayesinde her tÃ¼r para birimi, emtia ve hisse senedi endekslerine Ã§ok avantajlÄ± koÅŸullarda yatÄ±rÄ±m yaparak parasÄ±nÄ± deÄŸerlendirebiliyor.

XTB Forex piyasasÄ±nda uzmanlaÅŸmÄ±ÅŸ, 1990â€™lardan beri Avrupa piyasalarÄ±nda iÅŸlem yapan, 15 Ã¼lkede aktif, Avrupa piyasalarÄ±nda lider bir global kurum. AmacÄ±mÄ±z, TÃ¼rkiyeâ€™de de yatÄ±rÄ±mcÄ±lara en yÃ¼ksek teknolojiyi kullanarak, en iyi, en kaliteli, en hÄ±zlÄ± yatÄ±rÄ±m imkanÄ± saÄŸlayan, piyasanÄ±n lider Forex kuruluÅŸu olmak.

Sanal Forex yarÄ±ÅŸmasÄ± dÃ¼zenlemek piyasa aÃ§Ä±sÄ±ndan nasÄ±l bir Ã¶nem arz ediyor sizce?

Sanal Forex yarÄ±ÅŸmasÄ± XTBâ€™nin Ã¼cretsiz eÄŸitim verme geleneÄŸinin bir devamÄ± sayÄ±labilir aslÄ±nda. FOREX piyasa bilincinin artmasÄ±, FOREX yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n daha iyi anlaÅŸÄ±lmasÄ± ve FOREX'i merak edip daha Ã¶nce tanÄ±ma fÄ±rsatÄ± bulamayanlarÄ±n Ã¼cretsiz ve risksiz eÄŸitim ortamÄ±ndan faydalanmalarÄ± amacÄ±yla dÃ¼zenliyoruz yarÄ±ÅŸmayÄ±. YarÄ±ÅŸma sitemizÂ www.yarisma.xtb.com.tr den bÃ¼tÃ¼n detaylara ulaÅŸÄ±labilir.

Peki, hiÃ§ Forex bilmeyenler yarÄ±ÅŸmacÄ± olabilir mi?

Tabii ki. Zaten amaÃ§ ilgili herkese Forex piyasasÄ±nÄ± ve sermaye piyasalarÄ±nÄ± tanÄ±tmak. PlatformlarÄ±mÄ±z Ã§ok basit ve kullanÄ±mlarÄ± Ã§ok kolay. AyrÄ±ca her hafta Ã¼cretsiz iki web eÄŸitimi ve sÄ±klÄ±kla seminerler dÃ¼zenliyoruz. 26 Ocakâ€™ta Maslak Sheraton Otelâ€™de bir seminerimiz olacak. Tamamen Ã¼cretsiz tam gÃ¼n seminerimize internet sitemizden kayÄ±t yaptÄ±ran ilk 100 kiÅŸi katÄ±labilecek- halen kontenjanlar aÃ§Ä±k.

KatÄ±lÄ±m koÅŸullarÄ±ndan ve Ã¶dÃ¼llerden bahsedebilir misiniz ?Â

KatÄ±lÄ±m Ã¼cretsiz, katÄ±lÄ±mcÄ±lar 100,000 TL sanal yarÄ±ÅŸma paralarÄ±nÄ± uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±m araÃ§larÄ±na yÃ¶nlendirerek kazanÃ§ saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸacaklar. YarÄ±ÅŸmada canlÄ± fiyatlar ve gerÃ§ek ortama yakÄ±n bir ortam kullanÄ±lacaÄŸÄ±ndan, yarÄ±ÅŸmacÄ±lar profesyonel yatÄ±rÄ±mcÄ±lar gibi yatÄ±rÄ±m kararlarÄ± vererek iÅŸlemlerini XTBâ€™ninÂ kullanÄ±cÄ± dostu platformlarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirecekler.

XTB FOREX YARIÅžMASI Åžubat ayÄ± boyunca sÃ¼recek ve kazanan yatÄ±rÄ±mcÄ± bir Mercedes SLK Roadster spor otomobile sahip olacak. AyrÄ±ca her gÃ¼n ve her hafta en baÅŸarÄ±lÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±lar Samsung Galaxy Mini akÄ±llÄ± telefon ve iPadâ€™ler kazanacak. YarÄ±ÅŸmaya son gÃ¼n katÄ±lan biri bile gÃ¼nlÃ¼k ve haftalÄ±k Ã¶dÃ¼lleri, hatta bÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazanabilir.

KayÄ±tlar, 16 Ocak'ta baÅŸladÄ± ve 29 Åžubatâ€™a kadar aÃ§Ä±k. YarÄ±ÅŸma, 1 Åžubat'tan 29 Åžubat'a kadar devam edecek.Â Â Â

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±n.

