Xperia XZ Pro çift kamerasıyla geliyor!

Sony, söylenenlere göre yeni akıllı telefonuyla birlikte bu sefer kullanıcılarını şaşırtacak. Yeni Xperia XZ Pro'nun özelliklerine bakıldığında 18:9 formatında 5.7 inç'lik 4K OLED ekrana sahip olduğu görülüyor ve önceki tasarımlarda kullanıcıların en çok şikayetçi olduğu kalın çerçeveler olmayacak.

6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla gelen cihaz, Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 845 işlemciye sahip olacak. Toza ve suya dayanıklılık puan sertifikası ise tüm Sony telefonlarında olduğu gibi IP68. 12 MP ve 18 MP olmak üzere çift arka kameranın olduğu XZ Pro'nun ön kamerası ise 13 MP. 3420 mAh'lik bataryadan gücünü alacak olan telefon, kutudan Android 8.0 Oreo ile çıkacak. Söylenenlere göre cihaz 930 dolar fiyat etiketine sahip olacak.