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Xperia XZ Pro çift kamerasıyla geliyor!

Hürriyet Haber
17.01.2018 - 13:01 | Son Güncelleme:

Sony, geçtiğimiz günlerde düzenlenen CES 2018 fuarında Xperia XA2, XA2 Ultra ve Xperia L2 modellerini tanıtmıştı. Şirketin yeni telefonu Xperia XZ Pro'nun da özellikleri hakkındaki detaylar öğrenildi.

Sony, söylenenlere göre yeni akıllı telefonuyla birlikte bu sefer kullanıcılarını şaşırtacak. Yeni Xperia XZ Pro'nun özelliklerine bakıldığında  18:9 formatında 5.7 inç'lik 4K OLED ekrana sahip olduğu görülüyor ve önceki tasarımlarda kullanıcıların en çok şikayetçi olduğu kalın çerçeveler olmayacak. 

Xperia XZ Pro çift kamerasıyla geliyor

6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla gelen cihaz, Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 845 işlemciye sahip olacak. Toza ve suya dayanıklılık puan sertifikası ise tüm Sony telefonlarında olduğu gibi IP68. 12 MP ve 18 MP olmak üzere çift arka kameranın olduğu XZ Pro'nun ön kamerası ise 13 MP. 3420 mAh'lik bataryadan gücünü alacak olan telefon, kutudan Android 8.0 Oreo ile çıkacak. Söylenenlere göre cihaz 930 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 

Etiketler: Çift Kamera , Akıllı Telefon
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