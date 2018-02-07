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Xperia X ve Xperia X Compact için Android 8.0 Oreo yayında!

Hürriyet Haber
07.02.2018 - 10:48 | Son Güncelleme:

Geçtiğimiz Kasım ayında Sony, Xperia X Performance modeli için Android 8.0 Oreo güncellemesini yayınlamıştı. Şimdi ise şirket Xperia X ve Xperia X Compact modelleri için Android 8.0 Oreo güncellemesini yayınladı.

Sony'nin yayınladığı 1.2 GB boyutundaki bir güncelleme ile 2016'da satışa sunduğu Xperia X ve Xperia X Compact modellerinin yazılım sürüm numaraları artık 34.4.A.0.364 oluyor. Yayınlanan bu güncellemenin yanında Google'ın Ocak ayı güvenlik yamaları da bulunuyor. Xperia X modelinin tek SIM kartlı F5121 ve çift SIM kartlı F5122 model numaralı varyasyonu güncelleme alırken, Xperia X Compact modelinin ise sadece F5321 model numaralı varyasyonu güncellemeyi alıyor.

Xperia X ve Xperia X Compact için Android 8.0 Oreo yayında

Yayınlanan güncelleme ile birlikte bir uygulama üzerinde çalışılırken küçük bir pencere ile video izlenmesini sağlayan Picture-in-Picture özelliği de geliyor. Bu özelliğin yanı sıra Android 8.0 Oreo güncellemesi ile birlikte yeni emojiler gelişmiş, dil detayları ve bildirim erteleme gibi birçok yenilikte geliyor.

Etiketler: Xperia X , Xperia X Compact , Sony , Android 8.0 Oreo , Güncelleme
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