Xperia X ve Xperia X Compact için Android 8.0 Oreo yayında!

Sony'nin yayınladığı 1.2 GB boyutundaki bir güncelleme ile 2016'da satışa sunduğu Xperia X ve Xperia X Compact modellerinin yazılım sürüm numaraları artık 34.4.A.0.364 oluyor. Yayınlanan bu güncellemenin yanında Google'ın Ocak ayı güvenlik yamaları da bulunuyor. Xperia X modelinin tek SIM kartlı F5121 ve çift SIM kartlı F5122 model numaralı varyasyonu güncelleme alırken, Xperia X Compact modelinin ise sadece F5321 model numaralı varyasyonu güncellemeyi alıyor.

Yayınlanan güncelleme ile birlikte bir uygulama üzerinde çalışılırken küçük bir pencere ile video izlenmesini sağlayan Picture-in-Picture özelliği de geliyor. Bu özelliğin yanı sıra Android 8.0 Oreo güncellemesi ile birlikte yeni emojiler gelişmiş, dil detayları ve bildirim erteleme gibi birçok yenilikte geliyor.