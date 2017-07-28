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    Xiaomi'nin akıllı hoparlörleri ortaya çıktı!

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 07:46Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 08:37

    Çinli teknoloji devi Xiaomi Amazon ve Apple'ın ardından kendi akıllı hoparlörünü tanıttı. Mi AI Speaker adı verilen akıllı hoparlör, kaliteli malzemeyi ucuz fiyattan kullanıcılarına ulaştıracak.

    Bir süredir Amazon’un başı çektiği akıllı hoparlör piyasasına Apple'ın ardından Xiaomi’de katıldı. Xiaomi Mi 5X ve MIUI 9 güncellemesi dışında Mi AI Speaker adı verilen akıllı hoparlörünü tanıttı. Xiaomi, telefon modellerinde yakaladığı standardı akıllı hoparlör modelinde de sürdürecek. Oldukça kaliteli bir malzemeyi uygun bir fiyatla kullanıcıya sunacak.

    Tasarım olarak sade ve şık bir görünüme sahip olan hoparlörün üst kısmında LED aydınlatma ve kontrol butonları yer alıyor.

    3 adet hoparlör yerleştirilen Mi AI Speaker da, 360 derecelik ses yönlendirici ana hoparlör ise alt kısımda konumlandırıldı. Diğer iki hoparlör ise yan kısımlarında yer alıyor. Cihazda ses algılama konusu ise özenle çalışılmış. 6 adet mikrofon konumlandırılan Mi AI Speaker, 16 metreden kullanıcının sesini algılayıp tepki veriyor.

    Xiaominin akıllı hoparlörleri ortaya çıktı

    Kullanıcı ile iletişim kurabilen akıllı hoparlör, isterseniz sizi sabahları uyandırabiliyor, hava durumunu söyleyebiliyor ya da gün içerisinde yapacaklarınızı size hatırlatabiliyor.Bluetooth, DLNA veya WiFi ile cihaza bağlanmanız mümkün. Bunun yanında cihaz WiFi ile kendi internet bağlantısını gerçekleştiriyor.

    İlk etapta sadece Çin'de satışa çıkacak olan akıllı hoparlörün fiyatı 44 dolar olarak belirlendi. Cihazın global pazara ne zaman açılacağı şu an için belli değil. 

    Etiketler: Xiaomi , akıllı hoparlör , apple
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