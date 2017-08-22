Xiaomi'den yepyeni bir telefon daha: Redmi Note 5A

Uygun fiyatlı akıllı telefonları ile kullanıcıların gönlünde taht kuran ve ülkemizde büyük bir hayran kitlesi bulunan Xiaomi'nin, yeni Redmi Note 5A modelini 21 Ağustos günü tanıtacağını daha önce sizlere duyurmuştuk.

Beklenilen gün geldi ve giriş seviyesi bir akıllı telefon modeli olan Xiaomi Redmi Note 5A resmi olarak tanıtıldı. Gelin, şimdi cihazın teknik özelliklerine ve tasarımına hep birlikte göz atalım.





Redmi Note 5A modeli gücünü 28 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 1.4 GHz hızında çalışan sekiz adet Cortex A53 çekirdeğinin yanı sıra Adreno 505 grafik birimine ev sahipliği yapan Snapdragon 435'den alıyor.

5.5 inç büyüklüğünde 1280x720 piksel çözünürlük sunan bir ekranın yer aldığı akıllı telefonun ön tarafında 13 megapiksel, arka tarafında ise 16 megapiksel çözünürlüğünde LED flaşlı bir kamera bulunuyor.

3 GB RAM / 32 GB dahili depolama ve 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama olmak üzere üç farklı versiyonu bulunan cihaz, arka tarafında parmak izi okuyucuya ev sahipliği yaparken 3080 mAh'lık bir bataryadan besleniyor.





153 x 76.2 x 7.7 mm boyutlara ve 153 gram ağırlığa sahip olan Redmi Note 5A, Android 7.0 Nougat ile kutudan çıkarken microSD kart yuvası sayesinde hafızayı 256 GB'a kadar artırmaya imkan tanıyor.

shiftdelete'in haberine göre üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulan cihazın 3 GB RAM'li versiyonu 114 Euro, 4 GB RAM'li versiyonu ise 152 Euro fiyat etiketine sahip.