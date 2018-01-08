Xiaomi telefonlar artık yüzünüzü tanıyacak!

Xiaomi, gelecek cihazı Mi 7'de Apple'ın izinden giderek parmak izi sensörünü kaldırabilir ve yerine yüz tanıma özelliği getirebilir. My Drivers'teki habere göre Xiaomi, iPhone X'teki Face ID'ye benzer bir 3D yüz kilit açma teknolojisi getirmeyi planlıyor.

Bu yeni haber, Xiaomi'nin ekran-içi bir parmak izi tarayıcısı kullanacağını söyleyen daha önceki haberlerle çelişiyor. Firmanın Synaptics'in geçenlerde açıkladığı ekran-altı parmak izi sensörünü kullanması bekleniyordu.

Bunun yanında, ekran-altı sensörler GizChina'nın yayınladığı tasvir görüntüleri ile destekleniyordu. Bu tasvirlerde cihazın hem önü hem arkası görünüyordu, cihaz çift kameraya, 18:9 ekrana ve ince kenarlara sahipti. Köşeden-köşeye kenarsız ekran, cihazın görünümünü Mi Mix 2'ye benzetiyor.







Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, daha önceden Mi 7'nin Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisini kullanacağını söylemişti. Ama cihaz hakkında henüz pek fazla doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

Bu senenin geçtiğimiz zamanlarında, Qualcomm ile Vivo ekran-içi parmak izi tarayıcılarını sergilemişti, gösterim bir prototip cihazda olsa da teknoloji etkileyici görünüyordu. Buna karşın biraz yavaştı. Bir ihtimal, geç tepki süreleri yüzünden Xiaomi'nin ekran-içi parmak izi sensöründen vazgeçip, iPhone X yolundan gitmeye karar vermiş olabileceği.



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