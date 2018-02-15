Xiaomi Redmi Note 5 tanıtıldı! İşte özellikleri

5.99 inç büyüklüğünde 18:9 formatında bir IPS ekrana sahip olan Xiaomi Redmi Note 5'in ekranı, 2160x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Ekranın diğer özelliklerine bakıldığında ise 403 ppi piksel yoğunluğu ve 450 nit parlaklık değerine sahip olduğu görülüyor. İşlemci noktasında seçilen Qualcomm'un Snapdragon 625 işlemcisi, bünyesinde 2 GHz hızında çalışan sekiz adet Cortex A53 çekirdeği bulunduruyor.

Kryo 280 ile özelleştirilmiş işlemciye sahip cihazın grafik gücünü Adreno 506 GPU sağlıyor. 3 GB RAM / 32 GB dahili depolama alanı ve 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanlarıyla iki farklı seçenekle sunulan akıllı telefon, 128 GB'a kadar microSD kart desteği sunuyor. Cihazın arka kısmına ise f/2.2 diyafram değerlerine sahip 12 MP'lik bir kamera konumlandırılmış. Telefonun ön üst kısmında ise 5 MP'lik bir kamera yer alıyor. Ayrıca, her iki kamerada, Full HD video kayıt yapabiliyor.

4000 mAh'lik bir bataryadan güç alan cihaz, microUSB portuyla besleniyor. Cihazda Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS bağlantı noktaları tercih eden Xiaomi, bu modeldeki parmak izi okuyucuyu ise arka kameranın alt kısmına konumlandırmış. 158.5×75.45×8.05 mm boyutunda ve 180 gram ağırlığında olan Redmi Note 5, kutudan Android 7.1.1 Nougat sürümüyle çıkacak.