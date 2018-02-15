Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Xiaomi Redmi Note 5 tanıtıldı! İşte özellikleri

    Xiaomi Redmi Note 5 tanıtıldı! İşte özellikleri

    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 07:24 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz yıl Hindistan'da en çok satan telefon üreticisi olan Xiaomi, bu başarıyı Redmi Note 4 modeline borçlu. Şirket şimdi de, Redmi Note 5 modelini tanıttı.

    5.99 inç büyüklüğünde 18:9 formatında bir IPS ekrana sahip olan Xiaomi Redmi Note 5'in ekranı, 2160x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Ekranın diğer özelliklerine bakıldığında ise 403 ppi piksel yoğunluğu ve 450 nit parlaklık değerine sahip olduğu görülüyor. İşlemci noktasında seçilen Qualcomm'un Snapdragon 625 işlemcisi, bünyesinde 2 GHz hızında çalışan sekiz adet Cortex A53 çekirdeği bulunduruyor. 

    Xiaomi Redmi Note 5 tanıtıldı İşte özellikleri

    Kryo 280 ile özelleştirilmiş işlemciye sahip cihazın grafik gücünü Adreno 506 GPU sağlıyor. 3 GB RAM / 32 GB dahili depolama alanı ve 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanlarıyla iki farklı seçenekle sunulan akıllı telefon, 128 GB'a kadar microSD kart desteği sunuyor. Cihazın arka kısmına ise f/2.2 diyafram değerlerine sahip 12 MP'lik bir kamera konumlandırılmış. Telefonun ön üst kısmında ise 5 MP'lik bir kamera yer alıyor. Ayrıca, her iki kamerada, Full HD video kayıt yapabiliyor.

    Xiaomi Redmi Note 5 tanıtıldı İşte özellikleri

    4000 mAh'lik bir bataryadan güç alan cihaz, microUSB portuyla besleniyor. Cihazda Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS bağlantı noktaları tercih eden Xiaomi, bu modeldeki parmak izi okuyucuyu ise arka kameranın alt kısmına konumlandırmış. 158.5×75.45×8.05 mm boyutunda ve 180 gram ağırlığında olan Redmi Note 5, kutudan Android 7.1.1 Nougat sürümüyle çıkacak. 

     

    Etiketler: Xiaomi , Redmi Note 5 , Yeni
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri