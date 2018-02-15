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    Xiaomi Redmi Note 5 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri

    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 07:23 | Son Güncelleme:

    Xiaomi, 2018 yılının en uygun fiyatlı telefonu olarak beklenen Xiaomi Redmi Note 5 Pro'yu tanıttı ve telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Acaba Xiaomi'nin yeni telefonunun özellikleri nasıl?

    Snapdragon 636 işlemcisinden güç alan ilk telefon unvanına sahip olan Redmi Note 5 Pro için Xiaomi, son zamanlarda Qualcomm ile yakınlaştı. Octa Core 1.8 GHz Kryo 260 işlemci çekirdeğinden güç alan cihazda, grafik arabirim noktasında ise Adreno 509 tercih edilmiş. Çift arka kameraya sahip olan cihaz, kameraların yerleştirildiği konumlardan ötürü iPhone X'a çok benziyor. LED flaşın yer aldığı arka kısımdaki ana kameralar 12 MP f/2.2 ve 5 MP f/2.0 diyafram değerlerine sahip. 

    Xiaomi Redmi Note 5 Pro tanıtıldı İşte özellikleri

    Video çekim kalitesi ise 1080p’de 30fps’lik bir performans sunuyor. Yine LED flaşın da eklendiği ön kamera ise 20 MP f/2.0 diyafram değerlerine sahip. Ayrıca, ön kamera, 1080p video çekebiliyor. 5.99 inç'lik bir ekranın olduğu telefonun ekran-kasa oranı ise %77.4. Ek olarak ön kısım  LCD IPS bir ekrana sahip. Cihazın ekran çözünürlüğü ise 1080 x 2160. 4 GB ve 6 GB RAM sunan model 64 GB dahili depolama alanına sahipken, 3 GB RAM'lik model ise 32 GB dahili depolama alanı sunuyor. 

    Xiaomi Redmi Note 5 Pro tanıtıldı İşte özellikleri

    4000 mAh bataryadan güç alan cihaz, 5V/2A güç kaynağı ve microUSB ile hızlı şarj da edilebiliyor. Bağlantı noktasında ise Xiaomi, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 4.2'yi seçmiş. Son olarak 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı sunan modelin 220 dolar civarında, 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı sunan modelin ise 265 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olduğu biliniyor.  

    Etiketler: Xiaomi , Redmi Note 5 Pro , Yeni
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