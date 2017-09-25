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    Xiaomi Redmi Note 5 nasıl olacak? İşte özellikleri

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 07:38 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 07:38

    Xaomi'nin gelecek Redmi Note modeli, Redmi Note 5 olacak gibi görünüyor. Çinli şirketin oldukça tutan Redmi Note ailesi, son olarak Redmi Note 5A ve Redmi Note 5A Prime modellerine kavuşmuştu. Bu defa da, Note 5 ile biraz daha çıta yükseltecek olan Xiaomi, iki farklı Note 5 varyantı üzerinde çalışıyor.

    Xiaomi'nin yeni modeline ilişkin gelen sızıntılar arasında, yeni Redmi'nin çift kameraya sahip olacağı bilgisi yer alıyor. Bununla Redmi Note 4'e iyi bir güncelleme getirecek olan Xiaomi, işlemci olarak da muhtemelen Qualcomm Snapdragon 660 sunacak. Böylece orta – orta üst segment arasına konumlanacak olan Redmi Note 5, çift kamerasıyla da trendi yakalayacak.

    Redmi Note 5 hakkında gelen bilgiler arasında yer alan 16 MP birincil ve 5 MP ikincil sensör ile arkada yer alacak çift kamera kurulumu da heyecan veriyor. Bu doğru olursa, Redmi serisinin ilk çift kameralı telefonu Redmi Note 5 olacak. Redmi Note 5'in ön yüzünde ise 12 MP'e yükseltilmiş bir ön kamera yer alacağı bilgisi mevcut.

    Xiaomi Redmi Note 5'in 32 GB ve 64 GB depolama alanı seçenekleri ile 3 GB RAM ve 4 GB RAM seçeneklerini sunacağı varyantları olacağı da bildirildi. Telefonda ayrıca 5.5 inç ekran yer alacak, parmak izi sensörü bulunacak, 4000 mAh kapasitesinde batarya olacak ve 4G VoLTE desteği ile çift SIM kart desteği sunulacak.

    Son olarak Redmi Note 5 için düşünülen fiyatın da 1299 Yuan olduğunu söyleyelim.

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    Etiketler: Xiaomi Redmi Note 5 , xiaomi , telefon
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