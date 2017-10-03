Xiaomi Redmi Note 5 böyle mi görünecek?

Xiaomi'nin yeni Note modeli olacak olan Redmi Note 5, kısa bir süre önce sızıntılarıyla kendini göstermişti. Çinli şirketin, orta – orta üst segmenti hedefleyen yeni modeli, bu defa da tasarımıyla sızdı. Redmi Note 5 olduğu iddia edilen fotoğraflarda, telefonun oldukça ince çerçevelere sahip olacağı ve çift kamerayla geleceği görülüyor.

Redmi Note 5 olduğu iddia edilen telefonun arka yüzündeki çift kamera önemli. Zira bu doğru çıkarsa, Redmi Note 5, Xiaomi'nin bu ailede yer verdiği ilk çift kameralı telefonu olacak. Telefonun ekran çerçeveleri de oldukça ince tutulmuş gibi görünüyor. Böylece geniş bir ekran alanı sunan model, bunun avantajını ekran – gövde oranında da yakalayacaktır.





Diğer sızıntılara da bakarak, Xiaomi Redmi Note 5'in 5.5 inç boyutunda Full HD bir ekrana sahip olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca telefon, Snapdragon 630 veya 66 yonga seti kullanacak. Ayrıca 3 GB / 4 GB RAM ile 32 GB / 64 GB depolama alanı sunan modellerle gelecek. Telefonda ayrıca hızlı şarj desteği gösteren USB Type-C portu bulunacak ve pil kapasitesi de muhtemelen 3790 mAh olacak.