Xiaomi Mi MIX 2 ve Mi Note 3 tanıtıldı! İşte özellikleri

Xiaomi, merakla beklenen telefonu Mi MIX 2'yi tanıttı. MIX 2, 5,99 inç'lik devasa bir ekranla ve seramik gövdeyle geliyor.

Ekran çerçevesi çok ince olan yeni telefon, firmaya göre Mi MIX'ten yaklaşık yüzde 12 daha küçük. Mi MIX 2, son zamanların amiral gemileri gibi 18:9 ekran oranıyla geliyor ancak bu Xiaomi için çok büyük bir değişiklik değil, çünkü Mi MIX'in ekran oranı 17:9 idi. Full HD+ çözünürlüklü cihaz, kulaklık bölgesinde Mi MIX gibi Cantilever piezoelektrik akustik sistemden faydalanıyor. Ses deneyimini geliştirmek isteyen Xiaomi, 50mW kapasiteli bir hoparlör kullanmış.

Xiaomi Mi MIX 2, sekiz çekirdekli Snapdragon 835 işlemci, 6GB LPDDR4X RAM, 64GB, 128GB veya 256GB UFS 2.1 depolama ile geliyor. Mi MIX 2'nin 8GB RAM'e sahip bir özel sürümü de olacak. Arka yüzünde 12MP'lik f/2.0 diyaframlı Sony IMX386 sensörü bulunan cihaz, çift tonlu LED flaşa ve 4 eksenli OIS'e sahip. Ön yüzde ise yüz tanıma destekli 5MP'lik bir kamer var.





Snapdragon 660'lı Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi'nin bugün tanttığı tek telefon, Mi MIX 2 değil. Mi Note 2'nin halefi, Mi 6 ile neredeyse aynı görünüyor.

5,5 inç'lik Full HD ekranla gelen Mi Note 3, gücünü Snapdragon 660 yongasından alıyor. 6GB LPDDR4x RAM ve 128GB depolama sunan cihazın depolama birimi olarak artık en üst seviye olmayan eMMC 5.1'i kullandığını görüyoruz. Mi Note 3, kutusundan Android Nougat ve MIUI arayüzü ile çıkıyor.

Kameraya gelirsek, Mi Note 3'ün Mi 6'nın arkasındaki 12MP'lik çift kamerayı kullandığını görüyoruz. 12MP'lik geniş açı lensi ve 12MP telefoto lensten oluşan kamera sistemi, Mi 6 ve Mi 5X gibi 2x optik zum sunuyor. Ön yüzde ise selfie meraklılarının hoşuna gidecek 16MP'lik bir kamera var.

Basınçölçer ve kızılötesi sensörlerine sahip olan yeni telefon, 3.500mAh pil gücü sunuyor.



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