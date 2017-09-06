Xiaomi Mi MIX 2 hangi özelliklerle geliyor?

Xiaomi'nin çerçevesiz tasarımlı telefonu Mi MIX'in tanıtılmasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Cihaz ilk ortaya çıktığında yankı uyandırmış, Çinli firmanın yapabileceklerini ortaya koymuştu.

Mi MIX, iyi bir 2016'yı geride bıraksa da Samsung ve LG gibi rakipler, kendi geliştirdikleri çerçevesiz ekran teknolojileriyle Xiaomi'yi yakaladılar. Xiaomi'nin birkaç hafta içinde gerçekleşecek etkinliğinde ortaya çıkacak telefonundan ise yeni bilgiler var.

GizChina'nın iddiasına göre Mi MIX 2, 6,2 inç'lik 2960 x 1440 ekran ve henüz duyurulmayan Snapdragon 836 işlemciyle gelecek. Telefonun belki de daha çok ilgi çeken yönleri ise 4.400 mAh kapasiteli pili, 256GB dahili depolama alanı ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi.

Mi MIX 2'nin teknik özellikleri etkileyici olsa da, tüm bunları nasıl bir fiyat seviyesinde sunacağı merak konusu. Mix MIX 2'nin tanıtılacağı tarih 11 Eylül; bu yüzden çok beklememiz gerekmeyecek.