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    Xiaomi Mi Max 3 büyük ekranıyla gelecek!

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 07:32 | Son Güncelleme:

    Xiaomi, büyük ekranlı akıllı telefonlar tercih eden kullanıcılar için Xiaomi Mi Max 3'ün ekranın büyük olmasına önem veriyor. Xiaomi Mi Max 3, 7 inç'lik bir ekranla geliyor.

    Xiaomi, büyük ekranlı akıllı telefon tercih eden kullanıcılar için büyük ekranlı akıllı telefon üretmeye devam ediyor. Şirkete yakın kaynaklardan paylaşılan bilgilere göre Mi Max 3, 7 inç'lik bir ekrana sahip olacak. 18:9 ekran formatının kullanıldığı telefonun ekranın Full HD (2160x 1080 piksel) çözünürlük sunması bekleniyor. 

    Şirketin kullanıcılara sunacağı telefonda iki farklı işlemciden biris kullanılacak. Seçenekler arasında, Xiaomi'nin yeni orta segmentli akıllı telefonları için Snapdragon 630 veya Snapdragon 660 işlemcisi kullanılacak. Şu ana kadar çıkan raporlar neticesinde çerçevesiz tasarımıyla gelecek telefonun çift arka kameraya sahip olması da beklenenler arasında. Son olarak Mi Max 3'ün önceki versiyonu Mi Max 2 gibi, önümüzdeki yılın ortalarında tanıtılması bekleniyor. 

    Etiketler: Xiaomi Mi Max 3
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