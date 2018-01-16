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Xiaomi Mi A1'e Android 8.0 Oreo geldi

Hürriyet Haber
16.01.2018 - 12:30 | Son Güncelleme:

Çin'in akıllı telefon devi Xiaomi'nin, Android One platformunda bulunan Mi A1 için kararlı Android 8.0 Oreo sürümü yayınlandı.

Uygun fiyatı ve yüksek donanımı ile son dönemde kullanıcılar tarafından büyük ilgi gören Mi A1'e, 2017'nin son günü Android Oreo 8.0 güncellemesi gelmişti. Ama birçok fonksiyonun çalışmaz hale gelmesinden dolayı bu güncellemeyi şirket askıya almıştı. Bu konuda çalışan Xiaomi, güncellemenin askıya alınmasından bir hafta sonra yeni bir Android Oreo güncellemesi yayınladı.

Xiaomi Mi A1e Android 8.0 Oreo geldi

Yeni güncelleme ile birlikte şarj ve rastgele yeniden başlatma sorunları giderilmiş. Parmak izi okuyucusu da sorunsuz halde çalışıyor. Ayrıca Google'in Ocak ayı güvenlik yamaları da güncelleme ile birlikte geliyor. Aralık ayında yayınlanan güncellemeyi yükleyen kullanıcılar sadece 89 MB'lık bir güncelleme alacaklar. 1.1 GB boyutunda olan güncelleme kademeli bir şekilde yayınlanıyor. Bu yüzden güncellemenin tüm cihazlara ulaşması zaman alıyor.

Etiketler: Xiamo Mi A1 , Android 8.0 Oreo , Android 8.0 Oreo kararlı güncellemesi
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